Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case a Maiorca

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case alle Baleari : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Un Aereo si è schiantato sul Sempione - 3 morti : Tre persone sono morte nello schianto di un aereo da turismo sul Sempione Tra le vittime, fa sapere la polizia svizzera, anche un neonato. L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30 e, secondo fonti della polizia del Vallese, le altre vittime sono il pilota e un passeggero adulto. L'aereo era decollato intorno alle 9 da una aviosuperficie nel cantone di Vaud ed era diretto in Italia. Le autorità elvetiche hanno aperto un'inchiesta ...

Piccolo Aereo si schianta nel giardino di una casa : 3 morti in Pennsylvania : Un Piccolo aereo ieri si è schiantato nel cortile di una casa in un quartiere residenziale vicino a Philadelfia: il velivolo a elica monomotore è caduto poco dopo le 6 ora locale (11 GMT) ad Upper Moreland, in Pennsylvania, a circa 32 km da Philadelfia. La polizia locale ha ricevuto una chiamata da un residente “riferendo di un incidente aereo nel loro cortile“: “Il dipartimento di polizia è stato in grado di determinare che ...

Incidente in Pakistan : Aereo militare si schianta sulle case : Sono 19 le vittime causate dall’Incidente aereo avvenuto in Pakistan, dove un velivolo dell’esercito si è schiantato su alcune abitazioni a Rawalpindi, nei pressi della capitale Islamabad. Il piccolo aereo impegnato in un volo di addestramento ed è precipitato per cause ancora da chiarire colpendo almeno cinque abitazioni.Le vittime sono i cinque membri dell’equipaggio e 14 civili, come ha chiarito uno dei ...

Aereo precipita e si schianta in autostrada : Un Aereo ultraleggero è precipitato stamattina sull'autostrada A26. Secondo le prime informazioni c'è una vittima: è il...

Incidente Aereo ad Alessandria - ultraleggero si schianta sull’A26 : morto il pilota : Il dramma stamattina sulla A26 Genova-Gravellona Toce. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per chi pilotava l'aeromobile non c'è stato nulla da fare; forse anche qualche ferito.Continua a leggere

Tragedia in Austria - Aereo si schianta sulle montagne del Tirolo : 3 morti : Un piccolo aereo si è schiantato sulle Alpi Austriache, nei pressi della città di Leutasch, nel Tirolo. La polizia ha raggiunto in elicottero il luogo dello schianto, che si trova in prossimità del confine con la Germania. Una testimone, che gestisce uno dei rifugi di montagna in prossimità del luogo dell’incidente, ha riferito all’emittente locale BR che l’aereo ha impattato contro la montagna ad un’altitudine di circa ...