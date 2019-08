Aereo precipita al passo del Sempione | tre morti tra cui un bimbo

Aereo precipita sulle Alpi : tre morti tra cui un neonato - mistero sulla loro identità e sulle cause dell’incidente : Incidente Aereo con tre morti questa mattina sul Passo del Sempione. Un piper, partito alle 9 da un aeroporto del Canton Vaud alla volta dell’Italia, si è schiantato al suolo. Lo riporta il Corriere del Ticino citando la Polizia cantonale vallesana. La dinamica dell’incidente è al momento poco chiara. Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato il relitto in fiamme e tre cadaveri: il pilota, un uomo e un bambino. L’identificazione ...

Emiliano Sala e il pilota che guidava l’Aereo precipitato avvelenati dal monossido di carbonio : Il giovane calciatore argentino morì nell’incidente aereo del 21 gennaio scorso. Era in volo su un Piper da Nantes a Cardiff. I test tossicologici mostrano «livelli letali» del gas che avrebbe causato danni e impossibilità di azione per lui e il comandante

Savona - Aereo precipitato : la procura acquisisce il sistema Gps : La procura di Savona ha aperto un fascicolo sull’incidente aereo avvenuto la scorsa notte nel savonese nel quale hanno perso la vita due persone. La procura ha disposto l’acquisizione del sistema Gps del piccolo aereo e l’autopsia sui due cadaveri. Anche l’Ansv, l’agenzia per la sicurezza sul volo, ha aperto un’inchiesta e ha inviato uno dei suoi tecnici sul Monte Carmo per effettuare il sopralluogo sui resti ...

Un Aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Savona e le due persone a bordo sono morte : Martedì sera un piccolo aereo ultraleggero è precipitato sulle alture di Calizzano, in provincia di Savona, e le due persone a bordo sono morte. L’aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. I soccorritori sono arrivati sul luogo

Aereo precipita sulle montagne italiane - morte le persone a bordo : Un Aereo da turismo è precipitato sulle alture sopra Calizzano. Il velivolo, a bordo del quale viaggiavano due persone, era partito da Vercelli e diretto a Villanova d’Albenga. L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri quando l’Aereo era scomparso dai radar. velivolo con i corpi è stato individuato sul Monte Carmo, sulle alture di Calizzano (Savona) da squadre del Soccorso alpino e Vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto ...

Studentessa 19enne si lancia da un’Aereo e precipita per 5mila metri : “Il suo stage andava male” : Alana Cutland, Studentessa 19enne di origine inglese, è morta lanciandosi da un piccolo aereo a elica a circa cinquemila metri di altezza in Madagascar, dove stava conducendo una ricerca per i suoi studi in Scienze Naturali che stava facendo all'Università di Cambridge. Inutili i tentativi degli altri due passeggeri a bordo e del pilota di fermarla: si è tolta la cintura, ha aperto il portellone ed è precipitata. Ha forzato la porta di un ...

Questa mattina un Aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26 - vicino ad Alessandria : è morto il pilota - unica persona a bordo : Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, all’altezza del chilometro 65, vicino ad Alessandria, in Piemonte: è morto il pilota, unica persona a bordo, mentre non ci sono stati problemi per le auto che passavano in quel momento.

Aereo precipita e si schianta in autostrada : Un Aereo ultraleggero è precipitato stamattina sull'autostrada A26. Secondo le prime informazioni c'è una vittima: è il...

Le notizie del giorno – Allenatore colpito in campo da infarto - Aereo con squadra a bordo rischia di precipitare : Grande paura in campo nelle ultime ore, terrore durante il match tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova, valida per il secondo turno del campionato rumeno. Nel primo tempo l’Allenatore Eugen Neagoe, è stato colpito da un attacco di cuore, è crollato violentemente in terra, necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato l’Allenatore in ospedale, le due squadre dopo qualche minuto hanno ripreso la partita. (LA NOTIZIA NEL ...

Palmeiras - tragedia sfiorata : Aereo rischia di precipitare - terrore a bordo tra i calciatori : tragedia sfiorata e momenti di terrore per i calciatori del Palmeiras e lo staff medico, societario e dirigenziale del club. L’aereo a bordo del quale si trovava la squadra campione del Brasile ha rischiato di precipitare mentre tentava di atterrare a Mendoza, in Argentina. Il velivolo ha avuto per due volte problemi in fase di atterraggio, al punto che il pilota ha dovuto interrompere la manovra e risalire, bruscamente, in alta ...