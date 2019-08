Addio paradiso degli animali a rischio 470 esemplari rari

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Oscar Grazioli L'incendio, l'inondazione poi la bancarotta. Chiude il Wildlife Waystation di Los Angeles. Tra troppi veleni «Dopo 43 anni, e oltre 77.000salvati, il Wildlife Waystation di Los Angeles sta per chiudere». Questo è quanto hanno letto basiti, sulla pagina Facebook, i seguaci Wildlife Waystation. Molti di loro facevano volontariato all'interno di questa oasi che ospitaselvatici in difficoltà. Il comunicato di chiusura ha colpito la maggior parte delle persone come un fulmine a ciel sereno. La maggior parte sì, ma non tutte, perché ora si accendono le polemiche su una gestione molto discutibile e non proprio specchiata del santuario zoofilo. E le critiche colpiscono anche lei, Martine Colette, la «guru» che aveva fondato la struttura e l'aveva diretta per 43 anni, con metodi che a diverse persone non piacevano per niente. Sulla pagina Facebook le ...

