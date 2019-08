Witsel | ' Aspettai tutto il giorno nella sede della Juve | dovevo solo firmare il contratto'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Lantus è da sempre una società molto ambita dai giocatori, e anche in questo calciomercato estivo è stato evidente che chi arriva in bianconero ha poi difficoltà ad andarsene. Da Higuain a Dybala fino a Khedira e Matuidi, sonoalcuni dei casi di giocatori che, anche se sul mercato, hanno deciso di proseguire la propria esperienza professionale allantus. Alcuni invece hannoassaporato l'idea di trasferirsi a Torino, è il caso del centrocampista belga Alex, vicino al trasferimento in bianconero nell'estate 2016. Il nazionale ha avuto modo di parlare a Goal.com, sottolineando come il suo arrivo a Torino era praticamente cosa fatta, tanto è cheaspettòilinin attesa delle visite mediche efirma delcon lantus. ...

