Walter Veltroni | Brucia l' Amazzonia Possibile che nessuno promuova una

(Di sabato 24 agosto 2019) “l’che asia venuto in mente di promuovere una manifestazione popolare?”. È la domanda che ponecon un post su Facebook. L’ex segretario del Partito Democratico si chiede perché ancora manchi una mobilitazione popolare per i numerosissimi incendi che stanno minacciando la foresta pluviale brasiliana, la cui sopravvivenza è minacciata dalle fiamme. Dopo le pressioni della comunità internazionale, il presidente Jair Bolsonaro ha annunciato che i governatori potranno utilizzare l’esercito per contrastare i roghi.Secondo dati diffusi dai media locali, in base ai rilevamenti satellitari dell’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali (Inpe), da gennaio ad agosto gli incendi forestali sono aumentai dell′82 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: ...

