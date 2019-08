Vuelta di Spagna – La terribile caduta dell’UAE Team Emirates | che botta per Aru e

Vuelta di Spagna – Prima tappa con caduta per Fabio Aru : “una curva si è allagata ed è diventata fatale” : Il corridore sardo è caduto insieme a tutta la propria squadra durante la Prima tappa della Vuelta, finendo con oltre un minuto di ritardo dall’Astana Una Prima tappa da dimenticare per l’UAE Team Emirates, costretta a chiudere con oltre un minuto di ritardo la Prima tappa della Vuelta di Spagna 2019, una cronosquadre vinta dall’Astana. La formazione guidata da Fabio Aru è finita a terra a causa dell’asfalto ...

Vuelta di Spagna – La cronosquadre d’apertura va all’Astana - Miguel Angel Lopez prima maglia rossa : quante cadute a Torrevieja : All’Astana la prima tappa della Vuelta di Spagna 2019: Miguel Angel Lopez prima maglia rossa E’ iniziata questa sera la Vuelta di Spagna 2019: la grande corsa a tappe ha aperto le danze con una cronosquadre ricca di spettacolo e colpi di scena. A Torrevieja a festeggiare la prima vittoria di tappa è l’Astana, che ha terminato il percorso della prima frazione col crono di 14.51.08. Non sono mancati gli episodi ...

Vuelta di Spagna – Si comincia con una cronosquadre : percorso - altimetria e favoriti della prima tappa : L’edizione 2019 della Vuelta di Spagna prende il via con una interessante cronosquadre che caratterizza la prima tappa Prende il via oggi la Vuelta di Spagna 2019, terza grande corsa a tappe della stagione ciclistica. Dopo Giro d’Italia e Tour de France, ci si sposta in Spagna per vivere le emozioni di questo importante avvenimento, che scatta oggi con la prima frazione caratterizzata da una cronosquadre. Lapresse I ciclisti ...

La Vuelta di Spagna in diretta TV e in streaming : L'ultima grande corsa a tappe della stagione inizia oggi da Torrevieja e terminerà a Madrid il 15 settembre: le informazioni e link per seguirla in diretta

Vuelta a España 2019 : il numero dei corridori per nazione. Prima la Spagna con 35 - Italia terza con 13 : Definita ufficialmente la startlist della Vuelta a España 2019, ultimo grande appuntamento con le corse a tappe per il calendario ciclistico internazionale Prima del finale di stagione. La partenza è in programma da Torrevieja con una cronometro a squadre, mentre l’arrivo sarà a Madrid. La 74a edizione dell’appuntamento vedrà al via 22 squadre per un totale di 176 corridori, con diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale ...

Vuelta di Spagna – Niente da fare per Carapaz : la comunicazione della Movistar : Carapaz costretto a saltare la Vuelta di Spagna 2019: l’ecuadoregno alza bandiera bianca a causa di una caduta in allenamento La Movistar aveva avvertito tutti i suoi fan questa mattina che Richard Carapaz avrebbe potuto saltare l’edizione 2019 della Vuelta di Spagna. Nel pomeriggio la squadra ha confermato che l’ecuadoregno non sarà ai nastri di partenza della grande corsa a tappe spagnola a causa delle conseguenze ...

Vuelta di Spagna 2019 – Caduta per Carapaz - a rischio la partecipazione dell’ecuadoregno alla corsa spagnola : Una Caduta ferma Carapaz? A rischio la partecipazione dell’ecuadoregno della Movistar alla Vuelta di Spagna 2019 Manca sempre meno all’edizione 2019 della Vuelta di Spagna: sabato i corridori si sfideranno nella prima tappa della corsa spagnola. alla vigilia della partenza arriva dalla Movistar una notizia preoccupante: Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019, potrebbe non essere al via della Vuelta. La squadra ...

Vuelta di Spagna – Quattro italiani nel roster dell’UAE Team Emirates - grande attesa per Fabio Aru : L’UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster che parteciperà alla prossima Vuelta di Spagna, Quattro gli italiani tra cui Fabio Aru L’UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster che parteciperà alla prossima Vuelta di Spagna, che scatterà il prossimo 24 agosto. La formazione emiratina punterà tutto su Fabio Aru, che verrà affiancato dallo sloveno Tadej Pogacar e dal colombiano Fernando Gaviria. LaPresse Insieme a loro ...

Vuelta di Spagna – Roster di primo livello per la Movistar - Valverde guida una squadra agguerrita : Il team spagnolo schiera il campione del mondo Valverde insieme a Quintana e Carapaz, che tenterà la doppietta Giro-Vuelta La prima tappa della Vuelta di Spagna 2019 si avvicina, il prossimo 24 agosto si alzerà il sipario sulla nuova edizione della corsa spagnola che la Movistar proverà a conquistare. Il team iberico presenta un Roster di tutto rispetto, con il campione del mondo Alejandro Valverde che proverà a bissare il successo ...

Ciclismo - Peter Sagan rinuncia alla Vuelta di Spagna : l’obiettivo dello slovacco sono i Mondiali : Il corridore della Bora non prenderà parte alla Vuelta per prepararsi in vista dei Mondiali in programma nello Yorkshire Non ci sarà Peter Sagan alla prossima edizione della Vuelta di Spagna, il corridore della Bora ha deciso di saltare anche la corsa a tappe spagnola dopo gli Europei di Alkmaar, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per i Mondiali in programma in Inghilterra. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Il prossimo appuntamento ...

Ciclismo - Dumoulin salta anche la Vuelta di Spagna : l’olandese costretto al forfait per problemi fisici : Dopo aver rinunciato al Tour d France, l’olandese non sarà al via nemmeno alla Vuelta di Spagna per i postumi della caduta che lo ha visto protagonista al Giro d’Italia Prosegue il calvario di Tom Dumoulin, il corridore olandese non prenderà parte nemmeno alla Vuelta di Spagna, dopo aver alzato bandiera bianca anche in occasione dell’ultimo Tour de France. Marco Alpozzi/LaPresse L’atleta della Sunweb non ha ...

Vuelta di Spagna – Ai nastri di partenza anche Quintana - il colombiano al fianco di Valverde e Carapaz : La Movistar schiererà alla Vuelta di Spagna anche Nairo Quintana, che ha chiuso all’ottavo posto l’ultimo Tour de France Chiuso il Tour de France all’ottavo posto, Nairo Quintana adesso si prepara per la Vuelta di Spagna, competizione che è riuscito a vincere nel 2016. AFP/LaPresse Una decisione presa in questi giorni dal colombiano che, insieme a Valverde e Carapaz, formerà per la Movistar un roster di tutto rispetto per ...

Vuelta di Spagna – Nairo Quintana ha preso la sua decisione : ecco cosa farà il colombiano dopo il Tour : Quintana ha deciso: il colombiano della Movistar sarà alla Vuelta di Spagna 2019 E’ terminato solo ieri il Tour de France 2019, ma i ciclisti pensano già ai prossimi impegni stagionali. dopo un ottavo posto che non lo lascia di certo soddisfatto, Nairo Quintana ha deciso che sarà al via della Vuelta di Spagna 2019, che partirà il prossimo 24 agosto da Torrevieja. Il 29enne colombiano, nonostante la vittoria in solitaria sul Col du Gabilier ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru ci sarà. Risposte positive al Tour per il Cavaliere dei Quattro Mori : in Spagna per tornare a volare : Manca poco meno di un mese alla partenza della Vuelta a España 2019, il terzo ed ultimo appuntamento della stagione ciclistica internazionale con le grandi corse a tappe dopo Giro d’Italia e Tour de France. Il percorso particolarmente impegnativo e il livello decisamente elevato dei partecipanti promettono spettacolo, ma l’attenzione del pubblico italiano sarà rivolta soprattutto nei confronti di Fabio Aru. Il corridore sardo, già ...