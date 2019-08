Vuelta a España 2019 | il borsino dei favoriti dopo la cronosquadre | Lopez scatenato

Vuelta a Espana 2019 - Fabio Aru cade su una pozza d’acqua : la sfortuna perseguita il Cavaliere - ritardo di 1’07” da Lopez. Bisogna reagire : Giornata da dimenticare per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna, il terzo Grande Giro della stagione è incominciato nel peggior modo possibile per il Cavaliere dei Quattro Mori che si è presentato in terra iberica con l’obiettivo di fare classifica ad altissimi livelli. La cronometro d’apertura, 13,4 km dalle Salinas di Torrevieja a Torrevieja, non doveva riservare particolari problemi al sardo che aveva messo in conto di perdere massimo ...

Vuelta a España 2019 - Miguel Angel Lopez : “Contento della maglia rossa - ho grandi ambizioni. Squadra fantastica” : Sabato indimenticabile per Miguel Angel Lopez che ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 vincendo la cronometro a squadre con la sua Astana, Superman è stato davvero strepitoso ed è subito balzato al comando della classifica generale con sette secondi di margine su Rigoberto Uran mentre Primoz Roglic è già a 40” a causa di una scivolata. Il colombiano, tra i grandi favoriti della vigilia per il successo conclusivo, ha ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la prima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Succede di tutto nella prima tappa della Vuelta a España 2019, una cronometro a squadre per le strade di Torrevieja che teoricamente non avrebbe dovuto regalare distacchi significativi tra gli uomini di classifica considerato il percorso pianeggiante e la breve distanza. Miguel Angel Lopez (Astana) ha conquistato la prima maglia Rossa grazie alla brillante prestazione della formazione kazaka in grado di chiudere con il tempo di ...

Vuelta a España 2019 - la classifica dei favoriti : Lopez davanti a tutti - Fabio Aru paga 1’07”. Roglic attardato : Miguel Angel Lopez ha subito indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna, il colombiano ha vinto la cronometro a squadre d’apertura alla guida della sua Astana e ha così vestito il simbolo del primato con 7 secondi di vantaggio su Rigoberto Uran. L’attesissimo Primoz Roglic è caduto e accusa 40” di ritardo, stesso discorso per Fabio Aru che è volato a terra ed è giunto al traguardo con 1’07” dal leader. Di ...

Classifica Vuelta a España 2019 - prima tappa : Miguel Angel Lopez in maglia rossa - Fabio Aru a 1’07” : Miguel Angel Lopez indossa subito la maglia rossa alla Vuelta a España 2019, uno dei grandi favoriti per il successo finale conquista immediatamente il simbolo del primato al termine della prima tappa. La cronometro a squadre di 13,4 km ha riservato particolari sorprese come la caduta della Jumbo Visma di Primoz Roglic e la scivolata di Fabio Aru che ha perso addirittura 1’07” dal leader della Classifica generale. Decisamente più ...

Vuelta a España 2019 - risultati prima tappa : l’Astana sorprende tutti - Lopez leader. Cadono Roglic ed Aru : Apertura in grandissimo stile e non con pochi colpi di scena per l’ultima corsa a tappe stagionale: la Vuelta a España 2019. È andata in scena oggi la prima frazione per la gara iberica: una cronometro a squadre con partenza da Salinas de Torrevieja e arrivo dopo 13,4 chilometri a Torrevieja. Percorso completamente pianeggiante, pochissime insidie anche a livello planimetrico: a trionfare a velocità altissime è stata l’Astana, che ha ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Benidorm-Calpe : altimetria - programma - orari e tv : Seconda tappa, prima in linea, per la Vuelta a España 2019. 199,6 chilometri per una frazione piuttosto collinare e dal finale non scontato: da Benidorm a Calpe, con tre GPM (due di seconda ed uno di terza categoria) da percorrere ed un paio di strappi sul finale. Da capire se sarà volata, in ogni caso molto ristretta, o se riuscirà ad avvantaggiarsi qualcuno. Andiamo a scoprire l’altimetria ed il programma della seconda frazione. La ...

Vuelta Espana : 176 corridori al via - Valverde con il numero 1 : Parte oggi, sabato 24 agosto, con una cronosquadre l’ultimo grande giro della stagione di ciclismo, la Vuelta Espana. La corsa a tappe iberica promette tre settimane di spettacolo e sorprese, come spesso accaduto nelle edizioni passate. La starting list mescola alcuni dei protagonisti del Giro d’Italia, su tutti Primoz Roglic e Miguel Angel Lopez, con alcuni reduci del Tour de France, tra cui Steven Kruijswijk, Nairo Quintana e Alejandro ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Prima tappa in DIRETTA : cronometro a squadre - Fabio Aru tra gli ultimi a lanciarsi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA cronometro La presentazione della tappa – Gli orari di partenza della cronometro La Vuelta a España 2019 si aprirà questa sera con una cronometro a squadre di 13.4 km per le strade di Torrevieja. Nonostante le numerose assenze di primo piano, saranno presenti diversi protagonisti del panorama ciclistico internazionale, determinati a darsi battaglia per il ...

Vuelta a España 2019 : il borsino dei favoriti della cronometro a squadre di oggi. : Ci siamo, oggi inizierà la 74esima edizione della Vuelta a España. La tappa inaugurale è una cronometro a squadre di 13 km. Una lunghezza su cui non si scavano certo grandi solchi, ma che metterà, comunque, dei secondi preziosi tra i principali favoriti alla vittoria finale. Di seguito andiamo a vedere, tramite l’apposito borsino, quali sono i team che si giocheranno il successo e, di conseguenza, la prima maglia rossa, e quali, invece, ...

Vuelta a España 2019 : orari - pettorali e startlist della cronometro a squadre. Quando parte Fabio Aru? : Oggi sabato 24 agosto si corre la prima tappa della Vuelta di Spagna 2019, una cronometro a squadre di 13,4 km da Salinas de Torrevieja a Torrevieja: percorso totalmente pianeggiante, non ci sono difficoltà altimetriche e saranno le squadre degli specialisti delle prove contro il tempo a fare la differenza. Il chilometraggio è relativamente ridotto ma alcuni big potrebbero cioè guadagnare secondi importanti di vantaggio in classifica generale, ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Prima tappa Salinas de Torrevieja-Torrevieja in DIRETTA : orario - canali tv - streaming e programma della cronometro a squadre : La Vuelta a España 2019 si aprirà questa sera con una cronometro a squadre di 13.4 km per le strade di Torrevieja. Nonostante le numerose assenze di primo piano, saranno presenti diversi protagonisti del panorama ciclistico internazionale, determinati a darsi battaglia per il successo finale. Il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) saranno gli uomini più attesi e riproporranno il duello già visto al ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (24 agosto). Guida tv e streaming : Scatterà oggi, sabato 24 agosto, l’edizione 2019 della Vuelta a España, con la prima tappa: saranno 13.4 i km della cronometro a squadre tra Salinas de Torrevieja-Torrevieja. Partenza della prima squadra alle ore 18.56, mentre l’arrivo dell’ultima formazione è previsto alle ore 20.30. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: Segui la Vuelta a España in diretta streaming su ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (24 agosto) : prima tappa Salinas de Torrevieja-Torrevieja. Orario d’inizio e su che canale vederla : Si aprirà questa sera la Vuelta a España 2019, la corsa a tappe iberica che segue Giro d’Italia e Tour de France nel calendario ciclistico internazionale a proposito dei Grandi Giri. La frazione inaugurale sarà una cronometro a squadre di 13.4 km con un tracciato completamente pianeggiante e privo di particolari insidie anche dal punto di vista planimetrico, perfetto per le formazioni degli specialisti. La distanza decisamente ridotta non ...