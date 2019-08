Volley femminile | Europei 2019 | il calendario e gli orari delle partite di oggi 24

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) Dopo una giornata inaugurale nella quale sono scese in campo tutte le formazioni più attese della vigilia, proseguono tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia glidi. La Nazionale italiana osserverà un giorno di riposo e seguirà in qualità di diretta interessata il comportamento di Belgio e Polonia, rispettivamente contro Slovenia e Portogallo, principali avversarie per il primo posto nel gruppo B le cuisi disputano a Lodz. Nella seconda giornata del girone A ad Ankara andranno in scena invece gli incontri tra Francia e Grecia e tra Finlandia e Turchia. Nel gruppo C toccherà ad Estonia e Croazia ed a Romania e Ungheria, mentre nel girone D (importante per le azzurre in vista degli accoppiamenti negli ottavi di finale) si affronteranno nelle duein programma Germania e Spagna e Svizzera e Slovacchia. La giornata potrebbe riservare qualche ...

RaiSport : #EuroVolleyW ?? Il Campionato Europeo inizia senza problemi per la Nazionale di volley femminile che batte il Portog… - RaiSport : Campionati Europei 2019 ?? La Nazionale di volley femminile è pronta a scendere in campo dopo il trionfo alle Quali… - Raiofficialnews : '24 Nazionali in campo. Noi ci siamo!' Campionato europeo di pallavolo femminile 2019: dal #23agosto TUTTE le parti… -