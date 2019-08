VIDEO Valentino Rossi | GP Gran Bretagna 2019 | “Yamaha favorita? Mi sembra eccessivo…”

VIDEO Valentino Rossi : “In Ducati ho avuto momenti difficili - volevo stare a casa. Zarco - tieni duro” : Johann Zarco ha deciso di non proseguire la propria avventura in KTM, il centauro non sarà in MotoGP il pRossimo anno. La stagione attuale si sta rivelando complicata per il francese che ha dunque deciso di mollare la presa e non insistere, probabilmente non è riuscito a reggere la pressione e potrebbe pagare delle difficoltà di adattamento anche a livello psicologico. La sua decisione ha scosso il paddock alla vigilia del GP di Gran Bretagna, a ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Austria 2019 : “Erano due mesi che ero preoccupato dell’Austria - ma è andata bene” : Valentino Rossi non si smentisce mai. Il quarantenne pesarese, intervistato da Sky al termine dell’ottimo quarto posto conseguito al GP d’Austria 2019, ha confermato alla sua maniera che il timore di correre su un tracciato come quello di Spielberg che certamente non mette in risalto le caratteristiche di Yamaha era abbastanza alto. Tuttavia il responso della corsa ha limitato i danni e la casa di Iwata può guardare ...

VIDEO Valentino Rossi : “Dovizioso è un campione - gli manca il Mondiale. Ha ancora tanti anni per vincerlo” : Il morale di Valentino Rossi è davvero a ottimi livelli dopo il quarto posto conquistato nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa oggi sul tracciato di Spielberg. Il Dottore può ritenersi soddisfatto del risultato acquisito dopo un periodo un po’ complicato e ha avuto anche tempo per scherzare ai microfoni di Sky Sport parlando di Andrea Dovizioso che oggi ha vinto la gara grazie a un sorpasso all’ultima ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Dovizioso vince - sorpasso cosmico su Marquez! Valentino Rossi rimonta : A Spielberg è andato in scena un pirotecnico GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP corsa oggi pomeriggio è stata davvero spettacolare. Andrea Dovizioso ha vinto grazie a un sorpasso stellare all’ultima curva su Marc Marquez, una manovra davvero da urlo messa in atto dal centauro della Ducati che ha sorpreso il Campione del Mondo guadagnandosi un successo davvero di lusso. Valentino Rossi ha concluso al quarto posto grazie a ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole - Dovizioso terzo - Valentino Rossi 3° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’Austria 2019, Marc Marquez ha dominato il turno e ha conquistato la pole position come da pronostico della vigilia. Show assoluto dello spagnolo che ha rifilato oltre quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso, ottimo terzo e domani potenzialmente in grado di sfidare il Campione del Mondo per il successo a Spielberg. Valentino Rossi si è dovuto accontentare ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Austria 2019 : “Ho buone sensazioni - ma fatichiamo sul giro secco” : Valentino Rossi si presenta al sabato del Gran Premio d’Austria della MotoGP con il solito carico di dubbi. Il “Dottore”, infatti, alterna buone sensazioni a problematiche varie e spiega il comportamento della sua moto al Red Bull Ring. Nel complesso la M1 si sta comportando bene, nonostante il notevole gap a livello di potenza e velocità pura, ma nel giro secco non è ancora al livello sperato. Al momento il pesarese si trova ...

MotoGp - Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno : carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO] : Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della pRossima stagione Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione. ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi. Dominio di Marquez - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 6° : A Brno è andato in scena il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP la cui partenza è stata posticipata di 40 minuti a causa della pioggia che ha reso pericoloso il primo settore del circuito. Marc Marquez è scattato dalla pole position e ha vinto la gara con assoluta disinvoltura davanti ad Andrea Dovizioso che non è riuscito a fronteggiare lo spagnolo della Honda, il podio è stato completato dal sorprendente Jack Miller mentre ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Speravo di ottenere la prima fila - sono in dubbio sulla scelta della gomma posteriore” : Valentino Rossi ha conquistato il settimo posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il Dottore ha stretto i denti sull’asfalto bagnato e domani scatterà dalla terza fila con la speranza di ottenere un risultato importante dopo un periodo avaro di grandi soddisfazioni. Non sarà semplice per il centauro della Yamaha visto l’ottimo rendimento di Marquez, Dovizioso, Petrucci. ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca : qualifiche - highlights e sintesi. Pole di Marquez sul bagnato - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 4° : Marc Marquez ha conquistato la Pole position del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Lo spagnolo è stato perfetto su un asfalto a metà tra asciutto e bagnato, con le gomme slick ha rischiato tantissimo ed è riuscito a firmare il miglior tempo precedendo il buon Jack Miller e il redivivo Johann Zarco. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto, Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto della ...

VIDEO Baldassarri e Foggia lasciano l’Academy di Valentino Rossi - la rivelazione di Uccio : “Lorenzo Baldassarri e Dennis Foggia non saranno più con noi il pRossimo in Academy“. Questa è la rivelazione che Uccio, grande amico di Valentino Rossi, ha rilasciato ai microfoni di Sky in apertura del lungo weekend riservato al GP di Repubblica Ceca. Baldassarri è attualmente impegnato in Moto2 mentre Foggia sta milando nel Mondiale Moto3. Di seguito le dichiarazioni di Alessio Salucci. VIDEO Baldassarri E Foggia, ADDIO ...