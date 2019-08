Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) Ha salutato tutti con unperfetto, una prova di rara bellezza, un cioccolatino gustoso a conferma della sua bravura e del suo talento.ha disputato la sua ultima gara e ha abbandonato definitivamente la ginnastica artistica, la sua ultima prestazione è andata in scena agli Aurora Games, prima edizione di una kermesse multisportiva riservata esclusivamente alle donne che si è disputata ad Albany (USA). La 22enne ha eseguito un meravigliosoaled è stato premiata col 10.0 perfetto, proprio come era capitato a inizio anno in NCAA quando la sua prova divenne virale e incantò tutto il mondo. La statunitense ha appeso il body al chiodo, l’unica ginnasta capace di sconfiggere Simone Biles nel concorso generale individuale (American Cup del 2013) dice addio a questo mondo dopo aver regalato meraviglie sia da elite che nel circuito ...

OA_Sport : VIDEO Katelyn Ohashi si ritira, l’ultimo toccante esercizio al corpo libero: una nuova magia da 10.0 perfetto - io_mariel : RT @CatelliRossella: L'ultimo esercizio di Katelyn: un altro 10 per l'addio alla ginnastica - nicola1691 : L'ultimo esercizio perfetto di Katelyn Ohashi: un altro 10 per l'addio alla ginnastica -