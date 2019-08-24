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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 19 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 19 | 30 Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 19:30 (Di sabato 24 agosto 2019) Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ A1 FIRENZE – Roma CODE IN FORTE AUMENTO PER VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO RomaNO E DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma. TRAFFICO BLOCCATO, USCITA CONSIGLIATA A PONZANO RomaNO VERSO FIRENZE TRAFFICO SBLOCCATO CON 4KM DI CODE IN SMALTIMENTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI SULLA METRO A, LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ANTICIPATE DALL’1,30 ALLE 23,30. DALLA STESSA ORE E’ ESTESO IL SERVIZIO DEI BUS SOSTITUTIVI. LA TRATTA URBANA Roma-CIVITACASTELLANA VITERBO E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO PREVISTO INVECE PER IL 25 E 26 AGOSTO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE AUTOSTRADE DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 E DALLE ORE 18 ALLE ORE 2 NEL TRATTO A24 Roma-TERAMO E ...
Fonte : romadailynews

twitterzazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-08-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 18:30: VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20… -

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