Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 08 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 24 AGOSTO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE Roma CHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE TRA L’ALLACCIO CON LA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA TRA PORTO BADINO E TERRACINA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CODE PER INCIDENTE SULLA 213 FORMIA-GAETA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CODE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI CONSIGLIA L’USCITA PER CAIANELLO. SEMPRE SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI SEGNALIAMO CODE PER MALTEMPO TRA FERENTINO E ANAGNI NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INVECE, INCOLONNAMENTI SEMPRE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CODE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI CONSIGLIA L’USCITA PER CAIANELLO. SEMPRE SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI SEGNALIAMO CODE PER MALTEMPO TRA FERENTINO E ANAGNI NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INVECE, INCOLONNAMENTI SEMPRE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA; ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA; ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA PER INCIDENTE, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA PER INCIDENTE, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: AL MOMENTO CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASSINO DIREZIONE Roma ANCHE SULLA PONTINA INCIDENTE CON TRAFFINO INTENSO ALTEZZA PORTO BADINO IN ENTRAMBI I SENSI MENTRE SULLA A1 FIRENZE Roma: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE INCENDIO CON FUMO SUL BIVIO DELLA A1 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI CEPRANO DIREZIONE Roma MENTRE SULLA A1 FIRENZE Roma: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DAL TERZO CANCELLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AVANTI SULLA STESSA, SEMPRE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CIMINA ALL’ALTEZZA DI RONCIGLIONE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE S.FRANCESCO D’ASSISI E ...