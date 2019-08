Verso i Mondiali di Basket 2019 | domani gli azzurri sfidano la Francia al torneo AusTiger

Canoa - Mondiali Szeged 2019 : acuto di Manfredi Rizza Verso Tokyo - ottavi Dressino-Torneo : La mattinata della quarta giornata dei Mondiali di Canoa velocità vive di due momenti principali in casa Italia: a Szeged, in Ungheria, prima Federico Mancarella centra argento e carta paralimpica nel KL2 200 maschile, poi Manfredi Rizza giunge quinto nel K1 200 maschile ed ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella specialità olimpica del K1 200 maschile conquista per la nostra Federazione la carta olimpica Manfredi Rizza, quinto, ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Santini-Incollingo e Schera in semifinale! Inizia bene la rincorsa azzurra Verso Tokyo. Ciustea in finale nella paracanoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28: E’ finbale per l’azzurro Marius-Bogdan Ciustea! L’italiano chiude al terzo posto la seconda semifinale del VL2 200 alle spalle del russo serebryakov e dell’ungherese Suba 11.23: Il polacco Tokarz vince la prima semifinale della categoria VL2 200 e va in finale con il russo Korobeynikov e lo spagnolo Ribero. Ora l’azzurro Ciustea 11.18: Sarà finale B anche ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Santini-Incollingo e Schera in semifinale! Inizia bene la rincorsa azzurra Verso Tokyo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32: E’ un quarto posto che vale la semifinale per Andrea Schera! Ha retto senza particolari sussulti fino alla fine il ritmo dei primi l’azzurro. Vince il portoghese Pimenta, secondo posto per il norvegese Ullvang, terzo per l’australiano Van der Westhuyzen 9.30: A metà gara quarto posto per Schera 9.28: E’ subito il momento di Andrea Schera nella prima batteria del ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : altri quattro equipaggi azzurri iniziano la rincorsa Verso Tokyo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda giornata – Il programma completo della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità che proseguiranno oggi a Szeged, in Ungheria: dopo il primo assaggio di ieri, oggi si inizia a fare sul serio anche per quanto riguarda le specialità olimpiche ai Mondiali di Canoa velocità ...

Judo - Mondiali 2019 : appuntamento chiave per la qualificazione olimpica. La situazione degli azzurri nei ranking Verso Tokyo 2020 : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi, tra quattro giorni si farà sul serio con la prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo, in programma dal 25 agosto al 1° settembre. Oltre al valore intrinseco di una rassegna iridata, la manifestazione avrà una valenza cruciale anche in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 dato che verranno messi in palio la bellezza di 2000 punti per il ranking a Cinque Cerchi. L’Italia ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : inizia la rincorsa Verso Tokyo per Manfredi Rizza e Francesca Genzo : Scattano con un tiepido assaggio delle specialità olimpiche i Mondiali di Canoa velocità che partono oggi a Szeged, in Ungheria: nelle ultime batterie di giornata saranno in gara soltanto il K1 200 maschile con Manfredi Rizza ed il K1 200 femminile con Francesca Genzo, che iniziano così la loro rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. In entrambe le specialità saranno 5 i pass per i Giochi in palio, ma oggi bisognerà fare soltanto il primo ...

Ginnastica artistica - l’Italia si lancia Verso i Mondiali. Le convocate per il collegiale - 9 azzurre Verso l’amichevole in Olanda : Mancano meno di due mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda al 4 al 13 ottobre, l’Italia si sta preparando meticolosamente all’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la squadra. La nostra Nazionale femminile punta al pass a cinque cerchi, bisognerà essere una delle migliori nove formazioni nel turno ...

Basket – Gli azzurri in volo Verso Pechino : in Cina l’ultimo torneo di preparazione in vista dei Mondiali 2019 : azzurri oggi in viaggio per la Cina. volo Atene Pechino dalle 14.00 (ora greca) e poi trasferimento a Shenyang. torneo il 23, 25 e 26 contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda In archivio anche la terza fase della preparazione Mondiale. Dopo il training camp di Pinzolo e il raduno di Verona, termina anche il torneo dell’Acropolis ad Atene. Gli azzurri viaggeranno oggi dalla Capitale greca alla volta di Pechino (partenza alle 14.00 ora ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali Verso un finale di carriera da cacciatore di classiche? Mondiali - Olimpiadi e Liegi-Bastogne-Liegi nel mirino. Sognando il Giro delle Fiandre : È sicuramente il corridore più completo in circolazione, molto probabilmente colui che ha avuto le doti migliori per abbinare grandi giri alle classiche in questo Nuovo Millennio. Vincenzo Nibali può vantare un palmares di lusso: vincitore in tutte e tre le corse a tappe (due volte il Giro d’Italia, una volta il Tour de France e una volta la Vuelta di Spagna), è riuscito ad agguantare il successo anche alla Milano-Sanremo e al Giro di ...

Judo - Mondiali 2019 : l’Italia Verso la rassegna iridata con un gruppo giovane e consolidato. Parola d’ordine : incamerare più punti possibili Verso Tokyo 2020 : La marcia di avvicinamento all’appuntamento più importante dell’anno sta ormai per concludersi per la Nazionale Italiana di Judo, impegnata dal 25 agosto al primo settembre nei Campionati del Mondo 2019 di Tokyo, in Giappone. Si combatterà al Nippon Budokan per una rassegna iridata ricca di significati, e valevole anche come Test Event in vista dei Giochi Olimpici 2020, ma l’obiettivo principale per gli atleti azzurri sarà ...

Boxe - Italia Verso i Mondiali : 13 azzurri per l’ultimo raduno a Sheffield - c’è Clemente Russo : Inizia il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di Boxe maschile che si disputeranno a Ekaterinburg (Russia) dal 7 al 21 settembre. Gli azzurri saranno in ritiro a Sheffield (Gran Bretagna) dal 22 al 31 agosto, saranno dieci giorni di fuoco per i 13 pugili che si scalderanno in vista della rassegna iridata. Il gruppo sarà guidato naturalmente dal veterano Clemente Russo sempre impegnato tra i supermassimi, si scommette molto su Aziz Abbes ...

Ginnastica artistica - weekend di fuoco con i Campionati Statunitensi. Simone Biles contro tutte - gli USA Verso i Mondiali : Nella notte italiana andrà in scena la prima giornata dei Campionati Statunitensi di Ginnastica artistica, allo Sprint Center di Kansas City (Missouri, USA) incomincerà il lungo weekend che assegnerà i titoli: come da tradizione si disputeranno due concorsi generali individuali, la somma dei punteggi ottenuti nei due giorni di gara sarà decisiva ai fini della classifica generale. Sarà un fine settimana importante per gli USA che, a due mesi dai ...

Basket - Verona Cup 2019. Sacchetti : “Farò 3 tagli Verso i Mondiali. L’appendicite di Gallinari? Poteva andare peggio” : L’Italia ha incominciato il percorso di avvicinamento ai Mondiali 2019 di Basket che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, la nostra Nazionale sarà impegnata nella Verona Basketball Cup, il torneo amichevole che andrà in scena al PalaOlimpica della città veneta nel weekend dell’8-10 agosto. Gli azzurri sfideranno Senegal, Russia e Venezuela: un trittico importante che permetterà al CT Meo Saccheti di operare i primi ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le prospettive di Margherita Panziera Verso la finale. Smith aliena - si lotta per il podio : Nella sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno fatto la loro comparsa gli “alieni”. Difficile definirli diversamente Caeleb Dressel, Anton Chupkov e Regan Smith. I tre primati del mondo hanno una valenza simbolica ma quello della classe 2002 dei 200 dorso ha un sapore speciale. Tutti, o quasi, avevamo scommesso che dopo il riscontro del mattino (2’06″01) l’americanina avrebbe ...