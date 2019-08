Veronica Satti | Ricaduta nell' autolesionismo | sono corsa da papà

Grande Fratello - Veronica Satti : "Ero ricaduta nel buco". Dramma privato : salvata da papà Bobby Solo : Veronica Satti , figlia del noto cantante Bobby Solo , è diventata nota ai tanti per la sua partecipazione al Grande Fratello , in onda su Canale5. Ed è proprio grazie al programma, e alla sensibilità della sua conduttrice Barbara D'Urso, che la giovane è riuscita a ricucire il rapporto con suo padre.

Grande Fratello - nuovo periodo difficile per Veronica Satti : "Ho avuto condotte autolesive... Sto meglio grazie a mio padre" : Nonostante abbia ritrovato l'amore di suo padre, Bobby Solo, grazie alla partecipazione alla quindicesima edizione del Grande Fratello, Veronica Satti, comunicando con i propri fan tramite Instagram Stories, ha dichiarato di aver attraverso un nuovo periodo difficile.In una storia di Instagram, infatti, Veronica ha dichiarato di essere ricaduta nel "baratro", facendo riferimento anche a comportamenti autolesionisti che aveva avuto in ...