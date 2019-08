Vela | America’s Cup 2021 | Luna Rossa annuncia un nuovo rinvio | il varo posticipato a fine

Vela - America’s Cup 2021 : Luna Rossa posticipa il varo di due settimane - nuova data il 9 settembre : Non sarà più il 25 agosto il varo della prima imbarcazione di Luna Rossa Prada Pirelli Team, la sfida italiana che riveste il ruolo di challenger of record in vista della America’s Cup 2021, la più antica e prestigiosa regata velistica del panorama internazionale. L’esordio del primo esemplare della classe inedita AC75, monoscafi alati ideati appositamente per la competizione, è stato spostato di un paio di settimane a lunedì 9 ...

Vela : Luna Rossa esordirà a Cagliari nell’aprile 2020 per la corsa verso l’America’s Cup : Partirà da Cagliari, dal 23 al 26 aprile 2020, il percorso di Luna Rossa verso la trentaseiesima edizione dell’America’s Cup, il sogno di mezzo mondo velico del quale il Challenger of Record è interprete da vent’anni abbondanti. Se era nota la scelta di Cagliari quale luogo di svolgimento di queste regate, non lo erano le date, oggetto di una decisione da parte dell’organizzazione al termine di un incontro avvenuto al New ...