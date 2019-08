Valtellina | elicottero dell’Esercito atterra vicino alle case | panico tra gli abitanti e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Alcune persone sono rimaste lievemente ferite a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio, dal passaggio e dall’ggiodi undell’Esercito, che trasportava un generatore di corrente. Al momento dell’ggio (effettuato con una manovra di emergenza) si è verificata la scoperchiatura di tetti di strutture circostanti e alcune lamiere hanno colpito alla testa un uomo di 65 anni, ferendo anche un bambino di 10 anni e un 18enne, fortunatamente tutti in modo non grave. L’ha scatenato ildato che ha volato rasente sopra diverseprima di planare su un prato. Sono in corso indagini sulle cause dell’incidente il video è stato pubblicato su Facebook da Luca Bellotti L'articolodell’Esercitotra glie tre feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Elicottero atterra vicino alle case, tre feriti. Episodio avvenuto in Valtellina, nei pressi di un parco giochi e d… - Corriere : Valtellina, elicottero militare atterra in area affollata e scoperchia i tetti: ferito un bimbo - Corriere : Valtellina, elicottero dell’esercito atterra in area affollata: 3 feriti -