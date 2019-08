Uno dei 4 ristoranti migliori del mondo andava così bene che ha chiuso

Basket - impresa dell’Australia alla vigilia dei Mondiali! Stati Uniti sconfitti dopo 13 anni - Popovich : “NessUno vince per sempre” : Risultato storico nella seconda amichevole nel giro di pochi giorni tra Stati Uniti e Australia. Nella sfida andata in scena al Marvel Stadium di Melbourne, la formazione di casa si è presa la rivincita dopo la sconfitta nel primo incontro imponendosi con il punteggio di 98-94 al termine di una sfida equilibrata e decisamente significativa nel cammino di avvicinamento ai Mondiali 2019. La squadra guidata da Andrej Lemanis ha realizzato una vera ...

Morto Carlo Delle Piane : addio a Uno dei più grandi interpreti del cinema italiano : L'attore Carlo Delle Piane è Morto a 83 anni. A dare la triste notizia è stata sua moglie, la cantante Anna Crispino con cui era sposato dal 2013. Ha lavorato con i più grandi maestri del cinema italiano. Nato a Roma, Carlo Delle Piane ha debuttato da giovanissimo nel mondo del cinema: a 12 anni è stato scelto per interpretare Garoffi nel film Cuore di Vittorio Coletti e Cristian De Sica. Due anni dopo era sul set di Non è mai troppo tardi di ...

Dolunay trame : si ode Uno sparo durante la resa dei conti Hakan-Ferit - Aslan è illeso : La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore in questi mesi estivi è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Tornata da pochi giorni in onda dopo la pausa ferragostana, la serie sta ormai per giungere alle sue battute conclusive, quando verranno a galla una volta per tutte le perfide macchinazioni di Hakan, il quale verrà assicurato alla giustizia insieme alla moglie Demet. Nelle prossime puntate, infatti, si assisterà allo scontro ...

E’ morto Jerry Lewis Uno dei comici più rivoluzionari del dopoguerra : Lutto nel mondo del cinema. Jerry Lewis, uno dei comici più rivoluzionari del dopoguerra, è tornato alla Casa del Padre.

Vuelta a España 2019 - Richard Carapaz per la conferma dopo il Giro d’Italia. L’ecuadoriano sarà Uno dei principali favoriti : Mancano poche ore alla partenza della Vuelta a España 2019, che prenderà il via sabato 24 agosto da Salinas de Torrevieja con una cronosquadre, per poi concludersi dopo tre settimane intense, senza un attimo di respiro, nella capitale spagnola Madrid; quest’ultima incoronerà sul podio di Plaza Cibeles il vincitore della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Tra i grandi favoriti per la conquista della maglia amarillo ...

Vite al limite - il dottor Younan Nowzaradan conquista tv e web facendo dimagrire i pazienti : ecco chi è (e qual è Uno dei segreti del suo successo) : L’attesa silenziosa dei pazienti obesi dentro uno striminzito ambulatorio. La porticina in legno inquadrata di traverso che all’improvviso si apre. Ed ecco il dottor Nozzy, ovvero Younan Nowzaradan, il protagonista del programma Vite al limite (in Italia su Real Time), entrare in scena. Flemmatico, posato, e allo stesso tempo schietto, diretto e determinato, Nowzaradan, 74 anni, laurea all’università di Teheran (Iran), specializzazione in ...

Alla scoperta della Foresta di Montarbu - Uno dei polmoni verdi della Sardegna [VIDEO] : La Foresta di Montarbu si estende su una superficie di 2765 ettari e costituisce una delle più belle e meglio conservate foreste di tutta la Sardegna. Si estende a Est di Seui, Alla falde meridionali dei monti di Montarbu e del Tonneri. Il corso del Flumendosa la divide dal grande massiccio del Gennargentu. La parte centrale della Foresta è costituita da un altopiano calcareo di circa 1000 metri di quota. È una vasta area caratterizzata dAlla ...

Alla scoperta della foresta di Montarbu - Uno dei polmoni verdi della Sardegna [VIDEO] : La foresta di Montarbu si estende su una superficie di 2765 ettari e costituisce una delle più belle e meglio conservate foreste di tutta la Sardegna. Si estende a Est di Seui, Alla falde meridionali dei monti di Montarbu e del Tonneri. Il corso del Flumendosa la divide dal grande massiccio del Gennargentu. La parte centrale della foresta è costituita da un altopiano calcareo di circa 1000 metri di quota. È una vasta area caratterizzata dAlla ...

Julius Ayuk Tabe - Uno dei leader dei separatisti anglofoni del Camerun - è stato condannato all’ergastolo : Julius Ayuk Tabe, uno dei leader dei separatisti anglofoni del Camerun, è stato condannato all’ergastolo. Tabe, arrestato nel 2018 in Nigeria, era il capo dell’Ambazonia Governing Council, un movimento che chiede l’indipendenza dal Camerun di una regione nel sud-ovest in

Eurospin ritira Uno dei suoi prodotti per potenziale rischio microbiologico [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per un prodotto commercializzato dai supermercati Eurospin. Si tratta del “Salametto dolce 200 g“, MARCHIO “La Bottega del Gusto“. In particolare il lotto incriminato è il n° 201925 prodotto da CLAI S.C.A., data di scadenza 25/11/2019. Il prodotto, si legge nel modulo di richiamo, è stato ritirato “a scopo precauzionale per potenziale rischio di ...

M5s - assemblea dei parlamentari. Buffagni : “Idea di parlare di Mps con renziani mi terrorizza”. Pesco : “Con contratto nessUno è escluso” : Il Movimento 5 stelle riunisce i gruppi parlamentari a Montecitorio e chiude definitivamente alla possibilità di un nuovo dialogo con Matteo Salvini. Almeno stando al secco ‘no’ dichiarato dal sottosegretario Vincenzo Spadofora entrando alla riunione presieduta da Luigi Di Maio e al “babbione” che gli affibbia Carlo Sibilia. Il tema, dunque sembra spostarsi sull’ipotesi di un governo con il Partito democratico. Ma ...

Morte Gimondi – La prova in linea dei Mondiali 2019 nel giorno di nascita di Felice : Di Rocco pensa ad Uno speciale omaggio : Renato Di Rocco, presidente della Federazione italiana di ciclismo, pensa ad uno speciale omaggio per Felice Gimondi ai prossimi Mondiali 2019 di ciclismo su strada, la cui prova in linea si terrà nel giorno di nascita dell’ex campione La scomparsa improvvisa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo, a lutto ormai da venerdì, giorno della tragica notizia. In attesa di poter dare l’ultimo saluto ...

È stato arrestato Uno dei criminali latitanti più ricercati in Australia : È stato arrestato a Melbourne, in Australia, Jonathan Dick, un uomo di 41 anni ricercato dal 2017 per l’omicidio di suo fratello. L’uomo, che era stato inserito dalla polizia Australiana nella lista dei dieci criminali più ricercati nel paese, è stato

Accadde oggi - 17 agosto 2008 : muore Franco Sensi - Uno dei presidenti più amati nella storia della Roma : Il 17 agosto 2008 ci lasciava Franco Sensi, storico presidente della Roma. Ventesimo presidente della storia giallorossa, Franco Sensi è ricordato con affetto dai tifosi della Roma, specialmente per aver regalato la gioia del terzo scudetto (quello del 2001). Fu anche imprenditore petrolifero, immobiliare ed editoriale e fu proprietario anche di Foggia, Nizza e Palermo. Ma l’amore per la Roma fu ineguagliabile. Quindici anni di ...