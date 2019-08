Una Vita Anticipazioni 24 agosto | la puntata di stasera su Rete 4

Una Vita - trama del 24 agosto : la Dicenta minaccerà di uccidersi : Sabato 24 agosto, su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata serale della soap Una vita, che come sempre riserverà ai numerosissimi fan emozioni e colpi di scena. Ad Acacias, infatti, Ursula sembrerà sempre di più sull'orlo della follia, grazie anche a Blanca, Samuel e Diego che stanno facendo di tutto per far pagare alla dark lady le sue malefatte, facendola passare per pazza. Il loro piano sembrerà procedere al meglio, dato che l'ex ...

Una Vita - trame al 31 agosto : Diego scopre l'inganno di Samuel : Nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra, "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 26 al 31 agosto, su Canale 5 e Rete 4. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'ingresso in manicomio di Ursula, alla cecità di Arturo e al trasferimento di Blanca e ...

Una Vita spoiler : Blanca accoltella Samuel e scappa con Diego da Acacias 38 : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera ideata da Aurora Guerra che va in onda in Italia dal 22 giugno 2015. Nelle prossime puntate Blanca Dicenta e Diego Alday decideranno di vendicarsi di Samuel prima di lasciare per sempre Acacias 38 insieme al piccolo Moises. Una Vita: Samuel rapisce Moises Le anticipazioni di Una Vita relative agli episodi che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5, riportano della fuga di Diego ...

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 24 agosto 2019 (su Rete 4) : anticipazioni puntata 798 e 799 di Una VITA di sabato 24 agosto 2019: Silvia è nervosa in quanto Arturo non sta mantenendo la promessa di rivelare la propria malattia agli amici, ma lui le chiede altro tempo. Flora va da Peña in carcere e, dopo avergli dichiarato il proprio amore, gli promette che cercherà di farlo uscire di prigione. Ursula giunge a casa di Rosina minacciando di tagliarsi le vene; il piano di Diego e Samuel per far impazzire la ...

Una Vita - spoiler : Elvira è in dolce attesa - Arturo ucciso durante le sue nozze : Nuovi colpi di scena faranno rimanere incollati i fan dello sceneggiato Una Vita sul piccolo schermo italiano. Gli spoiler delle prossime puntate, rivelano che purtroppo un lieto evento terminerà in un modo drammatico. Prima di questo tragico avvenimento, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e Susana Seler riceveranno una bellissima notizia, perché apprenderanno che Elvira e Simon diventeranno genitori. Il colonnello dopo essere venuto a conoscenza ...

Una Vita anticipazioni dal 26 al 31 agosto : Ursula rinchiusa - Arturo si opera : anticipazioni Una Vita dal 26 al 31 agosto: Ursula rinchiusa in manicomio, Diego scopre un dettaglio importante Le anticipazioni di Una Vita annunciano che, durante la prossima settimana, ad Acacias arriva Koval, il padre di Ursula. L’ex istitutrice si ritrova di fronte all’uomo, il quale è stato corrotto da Samuel con del denaro. L’Alday, ovviamente, […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 26 al 31 agosto: Ursula ...

Una Vita anticipazioni : ARTURO muore - ecco come succederà : Il matrimonio tra ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) e Silvia Reyes (Elia Galera) finirà in tragedia nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita: il Colonnello prenderà infatti un colpo di pistola in pieno petto per salvare la sua futura sposa. Scopriamo insieme come si arriverà a questa funerea svolta… Una Vita, trame: Silvia nel mirino di Blasco Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio ...

Una Vita Anticipazioni 23 agosto 2019 : Ursula - armata - minaccia Leonor : Ursula sta dando di matto e in preda a un raptus di pazzia, punta il coltello contro Leonor minacciando di rivelarle dove si trova Moises.

Una Vita - spoiler al 31 agosto : la Dicenta rinchiusa in manicomio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni relative alle puntate di Una vita che andranno in onda dal 26 al 31 agosto prossimi su canale 5, ricordando che la telenovela ideata da Aurora Guerra, dalla prossima settimana ritornerà nel consueto orario delle 14,10 circa, subito dopo la messa in onda dei nuovi episodi di Beautiful. Molte le novità che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan, che vedranno la perfida Ursula rinchiusa in ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Mauro rivela a Felipe della drammatica fine di Teresa... : Come annunciato, l'ispettore è tornato nelle trame Spagnole della soap ad Agosto con una terribile rivelazione sul conto della sua amata Teresa.

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 23 agosto 2019 : anticipazioni puntata 797 di Una VITA di venerdì 23 agosto 2019: Sempre intenzionati a far impazzire Ursula, gli Alday vogliono far celebrare una messa in ricordo della bambina di Blanca. La Dicenta, dopo averlo appreso, dà di matto per strada… Peña si reca in commissariato a costituirsi e Flora viene così rilasciata. Antoñito è felice perché ha inventato il tergilune meccanico. Per Esteban è il momento dell’addio: il giovane parte ...