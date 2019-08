UNA NOTTE IN ITALIA La ' valigia' per chiudere gli spettacoli del Meeting 2019

Ha caldo ed entra di nascosto di notte in un centro sportivo - si tuffa ma accade UNA cosa incredibile : Un uomo, di notte aveva molto cado mentre girava per la città così ha deciso di entrare di nascosto in un centro sportivo per fare un tuffo in una delle piscine. Era buio e non si vedeva nulla così l’uomo in silenzio e senza fare alcun rumore ne accendere le luci ha visto la prima piscina e si è tuffato Non si era accorto, però, che lì non c’era l’acqua e così, dopo essere caduto rovinosamente, ha chiesto soccorso. E’ arrivata un’ambulanza ...

Nadia Toffa - parla Frank Matano : «Era un uragano. UNA volta mi ha aiutato alle 3 di notte» : Frank Matano è commosso. Ha gli occhi lucidi, quelli di chi ha versato molte lacrime per la scomparsa prematura della sua cara amica Nadia Toffa. «Nadia mi ha insegnato tanto. La disciplina sul lavoro, l’ottimismo nella vita, l’impegno. Era una ragazza che si spendeva per tutti. Voglio trarre il meglio da questi insegnamenti, vorrei essere come lei», ha raccontato l’ex Iena a Claudia Guasco del Messaggero. «Ci vedevamo in ...

Agosto 2019 - arriva la notte della “LUNA Nera” : cos’è e perché sarà “Super” : La Luna protagonista nel cielo di Agosto 2019, non solo con la sua luminosità, ma anche con 5 fasi anziché le consuete 4 e con suggestive congiunzioni. Il 9, 10 e 11 Agosto, il nostro satellite naturale, in piena fase crescente, ha regalato degli splendidi incontri cosmici, con Giove e Saturno. La Luna ha poi rubato la scena durante il periodo di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi, meglio noto come le “Lacrime di San ...

Terremoto Forlì-Cesena - ancora UNA scossa di magnitudo 3.6 nella notte : Terremoto Forlì-Cesena, ancora una scossa di magnitudo 3.6 nella notte Dopo gli episodi di sabato, il primo alle 18.52 con magnitudo 3.7, poco dopo la mezzanotte l’Ingv ha registrato un altro sisma non lontano dal confine con la Toscana, con epicentro a 7 km dal comune romagnolo di Premilcuore. Nessun danno a cose o ...

Migranti : ancora UNA NOTTE sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per

Dopo la nascita della figlia - il cane iniziò a diventare scontroso e abbaiava sempre - i padroni pensavano fosse geloso - UNA NOTTE però l’incredibile scoperta : Un bellissimo cagnolino fu adottato da una famiglia come tante negli Stati Uniti d’America. Il cane ai suoi nuovi padroni regalò subito tanta felicità. Tre anni meravigliosi, ma all’improvviso tutto cambiò. La coppia aspettava una figlia che presto non tardò a arrivare. La piccola fu chiamata Rachel ed era la figlia tanto attesa. Il cane, che si chiamava Papillon, cambiò il suo atteggiamento, diventando spesso scontroso e abbaiando in ...

Dieta della notte/ Si possono perdere 4 kg in UNA settimana - ma... : Dieta della notte, si perdono fino a 4 kg a settimana ma bisogna stare molto attenti. Prima di iniziare un regime alimentare rivolgersi a un medico.

Dieta della notte - perdi 4 chili in UNA settimana : La Dieta della notte è un percorso alimentare che promette la perdita di circa 4 kg nell’arco di una settimana. Il regime in questione è frutto degli studi della Dottoressa Caroline Apovian, accademica presso la Boston University School of Medicine e autrice del best seller The Overnight Diet. La Dieta della notte da lei elaborata inizia con un giorno che prevede la temporanea astensione dai cibi solidi. Per le suddette 24 ore, chi decide ...

C'era UNA volta la notte in discoteca : un libro per ricordare i locali più trasgressivi. Che non esistono più : Dal Cocoricò di Riccione a La Fura di Desenzano del Garda. Parla Davide Nicolò, inventore di serate che sono entrate nel mito del clubbing. Che sta curando il volume

Notte di San Lorenzo 2019/ Video stelle cadenti : "spettacolo offuscato da lUNA piena" : Notte di San Lorenzo 2019, Video stelle cadenti: oggi 10 agosto 2019 lo spettacolo delle Perseidi, ma "lo spettacolo sarà offuscato dalla luna piena".

Nel cuore della notte UNA donna viene svegliata dal suo cane - quando vede il figlio di soli 7 anni scopre la terribile verità : Una storia incredibile che ha come indiscusso protagonista un cane, un labrador di 4 anni che si chiama Jedi. Jedi è un cane speciale, addestrato fin quando era un cucciolo a capire se alle persone malate di diabete ci sono cambiamenti di livelli nel sangue. Un ruolo molto delicato che può salvare la vita di tantissime persone. Jedi era stato adottato da una famiglia che viveva a Glendall, negli Stati Uniti d’America. Il cane ...

Notte di San Lorenzo 2019 - la musica perfetta in UNA playlist delle stelle : La Notte di San Lorenzo è la Notte dei desideri. Quella in cui si contano più stelle cadenti del solito, ma anche più nasi puntati verso il cielo. "Brilla, brilla, piccola stella", dice la celebre ninnananna, e quelle cadenti brillano più intensamente delle altre. Lo fanno solo per qualche istante e, forse proprio per questo, ai nostri occhi diventano preziose. Un po’ come quelle sull’amore, anche le canzoni sulle stelle si sprecano. ...