Trump e i dazi contro la Cina | ecco i numeri che rendono la guerra pericolosa e

Riesplode la guerra dei dazi Usa-Cina - crollano le Borse. Trump attacca la Fed e Xi : Si infiamma la guerra dei dazi tra Usa e Cina facendo sprofondare le Borse. Wall Street ha archiviato la sua peggior seduta dallo scorso 14 agosto, con il Dow Jones che ha bruciato 623 punti con un calo del 2,4%. Ad innescare l'ondata di vendite, dopo un avvio con slancio grazie ai toni da 'colomba' del capo della Federal Reserve Jerome Powell, la rappresaglia cinese contro i dazi Usa con l'annuncio di nuove tariffe su beni statunitensi per ...

Dalla Cina nuovi dazi - borse ko Il capo Fed : sosterremo gli Usa Trump : «Il nemico è lui o Xi?» : Nuove tariffe su 75 miliardi di beni. Powell: faremo di tutto per evitare la recessioneIl presidente: imprese, trovate alternative. E sulla Fed: chi è nostro il nemico, Xi o Jay?

Trump e Xi fanno a spallate a colpi di dazi : Donald Trump annuncia nuovi dazi sul Made In China. A partire dall′1° ottobre saliranno al 30% i dazi su 250 miliardi di dollari di prodotti cinesi sui quali al momento gravano dazi al 25%. Sui restanti 300 miliardi di dollari di prodotti dalla Cina i dazi che scatteranno da settembre saranno al 15% e non al 10%. Lo annuncia il presidente su Twitter.“La Cina non avrebbe dovuto imporre nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di ...

Trump ha rinviato a dicembre nuovi dazi su alcuni prodotti cinesi per non influenzare negativamente gli acquisti di Natale : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che rinvierà al 15 dicembre l’entrata in vigore di nuovi dazi su alcuni prodotti di importazione cinese, per non influenzare negativamente gli acquisti di Natale. I prodotti in questione fanno parte della lunga lista

Trump rinvia i dazi sull'elettronica Made in China. Le Borse rifiatano : Gli Stati Uniti ritarderanno almeno fino al 15 dicembre gli ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China. Lo afferma l’ufficio del rappresentate americano per il commercio, sottolineando che saranno posticipati i dazi di “cellulari, laptop, console per videogame, alcuni giocattoli, monitor per computer e alcuni tipi di scarpe e di abbigliamento”.L’amministrazione Trump non offre spiegazioni sullo slittamento ...

Cina - così la guerra dei dazi di Trump sta mettendo in ginocchio gli agricoltori Usa : La guerra dei dazi tra Washington e Pechino fa le prime vittime. Sono gli agricoltori a stelle e strisce, colpiti dal fuoco delle ritorsioni commerciali cinesi scattate come risposta alla nuova ondata di dazi decisi dagli Stati Uniti. Per sostenere i coltivatori americani, che rappresentano uno dei principali bacini elettorali di Donald Trump (gli Stati rurali hanno sostenuto l’attuale presidente nelle elezioni del 2016), il governo federale Usa ...

Export italiano in allarme : i nuovi dazi di Trump possono costarci circa 5 miliardi : Le ultime minacce di Trump hanno riacceso le tensioni sul fronte commerciale, coinvolgendo direttamente anche l'Export italiano. Se la guerra dei dazi con la Cina avrà un impatto forte ma indiretto sulla nostra economia, molto più diretto sarà invece l'impatto delle tariffe sui prodotti che dall’Unione europea vanno negli USA.La minaccia al nostro ExportTrump ha aperto questo nuovo terreno di scontro come ritorsione per gli aiuti all’europea ...

Sui dazi Trump rischia l'autorete Xi svaluta lo yuan e colpisce gli Usa : Non si è fatta attendere la risposta della Cina ai dazi americani: lo yuan è sulla strada della svalutazione, con effetti positivi per l'export cinese. E intanto la bilancia commerciale continua a pendere verso Pechino Segui su affaritaliani.it

Pechino prova a difendersi dai dazi di Trump : Milano. I mercati finanziari europei sono ancora negativi per i timori dell'inasprirsi della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, mentre gli investitori intensificano la caccia ai Bund tedeschi, che hanno un rendimento negativo dello 0,5 per cento. La reazione del governo di Pechino all'annunc

Nuova escalation : Trump minaccia dazi fino al 25% : Scontro con la Cina. Le ulteriori tariffe sull’import cinese che il presidente vuole imporre da settembre danneggeranno le aziende, americane e non. Pechino annuncia ritorsioni

Nuovi dazi di Trump alla Cina : crollano le Borse. Xi : “Grave errore” : Ulteriore stretta con Pechino: da settembre pesanti tariffe su 300 miliardi di merci. Il presidente Usa firma un accordo con l’Ue per favorire l’export delle carni americane

Trump usa i dazi per forzare la Fed ma non danneggia la Cina : Milano. Due tweet a distanza di un giorno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – il primo in cui dice: “Powell ci ha deluso” e il secondo in cui annuncia nuovi dazi sull’importazione di merci cinesi – non possono essere una coincidenza, ma riflettono la tentazione della Casa Bianca di stim

Dazi Cina-Usa - Trump promette nuove tasse su 300 miliardi di dollari di beni Made in China. Giù le Borse : Milano apre a -2 - 11% : “tasseremo la Cina fino a che non ci sarà un accordo” commerciale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alza la posta nella guerra dei Dazi con Pechino e fa tremare le Borse internazionali. Parlando con i giornalisti prima del comizio in Ohio, la notte scorsa, il tycoon ha ribadito la sua decisione di imporre dal primo settembre nuovi Dazi al 10% su prodotti cinesi importati negli Usa per un valore di 300 miliardi di ...

Nuova scintilla per il ban Huawei dalla guerra dei dazi di Trump contro Cina? : Del ban Huawei non si parlava da giorni, giustamente, per merito di una certa apertura maturata dal governo USA e in pratica da Trump in luglio, proprio nei confronti dell'azienda cinese. Eppure, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che non può certo passare sotto silenzio, anche in riferimento al già precario equilibrio tra paese asiatico e americano appunto. Come molti dei nostri lettori già sapranno, Trump ha deciso Nuovamente di ...