Trattativa M5s - Pd | governo giallorosso appeso a un filo | Basta furbizie

David Sassoli - la mazzata sul M5s : "Gli anti-europeisti - alla fine...". Dal Pd sabotano la Trattativa? : Da David Sassoli arriva una involontaria mazzata sulla trattativa tra Pd e M5s. Ospite del Meeting di CL a Rimini, il dem neo-presidente dell'Europarlamento entra a gamba tesa sulla crisi di governo tra Lega e grillini: "Chi pensava di dividere l'Europa, in realtà si è accorto che gli europeisti han

Crisi di Governo : continua la Trattativa tra Pd e M5s - ma è scontro sul Conte bis : La trattativa tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo Governo va avanti, ma restano le divergenze sulla riforma costituzionale e soprattutto sul nome del premier. Mentre per Luigi Di Maio la riconferma di Giuseppe Conte a presidente del Consiglio sarebbe una condizione necessaria per il successo dell'accordo, Zingaretti ribadisce la volontà dei dem di "avere una nuova fase politica, serve discontinuità".

La Trattativa M5s - Pd : il governo giallorosso appeso a un filo : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...

Titoli e aperture : la Trattativa tra M5s e Pd letta dai quotidiani in edicola : Una giornata nebbiosa e appannata quella di venerdì. Che invece di chiarire i caratteri e i contorni della crisi di governo li ha un po' confusi: sono di fatto partite le trattative tra Cinque Stelle e Pd e in serata sera il faccia a faccia tra Zingaretti e Di Maio. Il leader M5s pone delle condizioni e avanza il nome di Giuseppe Conte come premier che succederebbe a se stesso. Ma il segretario dem frena e chiede una svolta ...

**Governo : tornano veti tra Pd-M5S - Trattativa continua ma appesa a un filo** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – La trattativa continua ma è appesa un filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non ‘compatibile’ con la nascita di un governo di svolta.Un irrigidimento ...

Enrico Mentana : "C'è stato l'incontro Di Maio-Zingaretti - macigno sulla Trattativa. M5s vuole Conte premier" : Enrico Mentana ha fatto "irruzione" nello studio di In Onda, condotto su La7 da David Parenzo e Luca Telese, per dare una notizia bomba in diretta: "C'è stato ed è in corso l'incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 stelle ha posto come condizione che Giuseppe Conte non lasci P

M5S-Pd : la Trattativa va avanti ma incombono i guastatori - da Salvini a «Dibba» : Fonti M5S smentiscono che nel fine settimana sia in programma un incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Non è

Crisi governo - avanti Trattativa M5S-Pd. Sì al taglio dei parlamentari. Ora incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Crisi governo - avanti Trattativa M5S-Pd : «Prima di martedì vertice Di Maio-Zingaretti» : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Renzi ha detto che Gentiloni ha cercato di far saltare la Trattativa col M5S : Era lui la fonte della notizia sulle tre condizioni "ufficiose" che ieri è stata pubblicata da Repubblica e Huffington Post, ha detto

In un audio alla sua scuola di politica la versione di Renzi sulla Trattativa con M5s : In un audio nella sua scuola di politica l’ex premier Matteo Renzi attacca Repubblica ed Huffpost “colpevoli” di aver riportato quello che lui definisce uno spin di Paolo Gentiloni. E dice: “Con uno spin può saltare tutto...”

Governo : Trattativa Pd-M5s decolla - confronto su programmi e nomi/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Restano sempre nel totonomi le figure di un premier di area, come Raffaele Cantone, Enrico Giovannini. Nella squadra, circolano i nomi di Franco Gabrielli (Interni), Nicola Gratteri (Giustizia), Ernesto Ruffini (Fisco/Entrate), Roberto Gualtieri (Ue o Economia), Anna Ascani (Cultura), Emanuele Fiano (Interno), Luigi Marattin (Economia) e dello stesso Cantone. Se, però, il patto giallorosso dovesse incepparsi a un passo dal ...

Governo : Trattativa Pd-M5s decolla - confronto su programmi e nomi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Dalle parti del Pd, c’è da registrare l’ottimismo di Andrea Marcucci (“l’obiettivo di arrivare ad un programma rigoroso nei tempi celeri che vuole il Capo dello Stato, è raggiungibile”). Ma anche le parole dello stesso Zingaretti: “Dai punti programmatici esposti da Di Maio emerge un quadro su cui si può sicuramente iniziare a lavorare”. Eppure, nonostante i passi avanti compiuti ...