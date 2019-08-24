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Traffico autostrade weekend 24-25 agosto/ A1: rallentamenti in entrambe le direzioni Il Sussidiario.net
Traffico autostrade weekend 24-25 agosto, rallentamenti in entrambe le direzioni sull'autostrada A1 Milano-Bologna: tutti i dettagli.
Traffico Roma del 24-08-2019 ore 10 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16. PROSEGUONO I LAVORI SULLA AURELIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII ...
Traffico Roma del 24-08-2019 ore 09 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. SEMPRE CHIUSA PER LAVORI VIA RISERVA DELLA TORRETTA TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA: DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. CHIUSA AL TUSCOLANO PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA LANUVIO TRA VIA ALLUMIERE E VIA DELL’ARCO DI ...
Traffico Roma del 24-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. CHIUSA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA FINO ALLE 12.00 IN VIA EDMONDO DE AMICIS TRA IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E VIA DELLA CAMILLUCCIA. CHIUSO ANCHE IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA ...
Traffico Roma del 24-08-2019 ore 08 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. CHIUSA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA FINO ALLE 12.00 IN VIA EDMONDO DE AMICIS TRA IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E VIA DELLA CAMILLUCCIA. CHIUSO ANCHE IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA ...
Traffico Roma del 24-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 20 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA Roma TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA, QUINDI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI PROCEDE IN CODA. NESSUN ALTRO DISAGIO A Roma. Traffico CHE INVECE TROVIAMO A TORVAIANICA SULLA STRADA LITORANEA FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM. TRA LA CAMMILLUCCIA E LO STADIO OLIMPICO LAVORI DOMATTINA IN VIA ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 19 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA Roma TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA, QUINDI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI PROCEDE IN CODA. NESSUN ALTRO DISAGIO A Roma. Traffico CHE INVECE TROVIAMO A TORVAIANICA SULLA STRADA LITORANEA FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM. TRA LA CAMMILLUCCIA E LO STADIO OLIMPICO LAVORI DOMATTINA IN VIA ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 19 : 00 : poco il Traffico registrato in città, regolare la circolazione anche sul gra, lungo l’intero anello, e sul percorso urbano della a24 Roma-teramo. invariata la situazione al flaminio, dove a causa di un incidente avvenuto in piazzale Manila, la linea tram 2 è sostituita da bus sull’ intero percorso. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 19 : 00 : poco il Traffico registrato in città, regolare la circolazione anche sul gra, lungo l’intero anello, e sul percorso urbano della a24 Roma-teramo. invariata la situazione al flaminio, dove a causa di un incidente avvenuto in piazzale Manila, la linea tram 2 è sostituita da bus sull’ intero percorso. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 18 : 30 : poco il Traffico registrato in città, regolare la circolazione anche sul gra, lungo l’intero anello, e sul percorso urbano della a24 Roma-teramo. invariata la situazione al flaminio, dove a causa di un incidente avvenuto in piazzale Manila, la linea tram 2 è sostituita da bus sull’ intero percorso. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 18 : 00 : VICINO AL RACCORDO ANULARE, ZONA OVEST, INCIDENTE TRA VIA SELVA CANDIDA E VIA ANTONIO GANDIN. RALLENTAMENTI. ZONA PRENESTINO, INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIA DEI PLATANI. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. ANCORA FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM. IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 17 : 30 : VICINO AL RACCORDO ANULARE, ZONA OVEST, INCIDENTE TRA VIA SELVA CANDIDA E VIA ANTONIO GANDIN. RALLENTAMENTI. ZONA PRENESTINO, INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIA DEI PLATANI. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. ANCORA FUORI SERVIZIO I TRAM DELLA LINEA 2. SOSTITUITI DA AUTOBUS. TUTTO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA LINEA DEL TRAM. IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 17 : 00 : poco il Traffico registrato in città, non mancano, tuttavia, segnalazioni di incidenti. proprio a causa di un incidente avvenuto al flaminio, in piazzale Manila, la linea tram 2 viene sostituita da bus sull’ intero percorso. SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTTA TRA TERMINI E BATTISTINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO è SOsTITUITO DA BUS NAVETTA, mentre IL 26 AGOSTO LA ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 16 : 30 : poco il Traffico registrato in città, non mancano, tuttavia, segnalazioni di incidenti. proprio a causa di un incidente avvenuto al flaminio, in piazzale Manila, la linea tram 2 viene sostituita da bus sull’ intero percorso. SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTTA TRA TERMINI E BATTISTINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO è SOsTITUITO DA BUS NAVETTA, mentre IL 26 AGOSTO LA ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 15 : 30 : AVVENUTO UN INCIDENTE SULLA LINEA DEL TRAM 2. TRAM NON IN SERVIZIO MA SOSTITUITI DAGLI AUTOBUS. I BUS PERCORRONO TUTTA LA TRATTA: FLAMINIO-PIAZZA MANCINI SULL’AURELIA, IN USCITA DA Roma, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. MODERARE LA VELOCITÀ. VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE DI OSTIA. LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PREVEDE DEVIAZIONI SULLA VIA ...