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Traffico Roma del 24-08-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 07 | 30 Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO ...

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Traffico Roma del 24-08-2019 ore 07:30 (Di sabato 24 agosto 2019) Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA  GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI BATTISTINI. DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI! MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE Roma DISPONIBILE PER ANDROID E ...
Fonte : romadailynews

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