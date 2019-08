Torino | patrigno costringe bimbo di 7 anni a dire 100 volte “sono uno stupido”

Fonte : fanpage

(Di sabato 24 agosto 2019) L’uomo, 30enne italiano, è stato arrestato. Proprio in quell'istante, stava urlando contro la compagna: “Ti auguro la morte, tanto ti deperisci facilmente, arriverai a suicidarti". Al figlio della donna riservava un comportamento: "Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”.

