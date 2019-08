TIM Party regala fino a 30 giorni di “Musica senza limiti” e uno sconto per lo show

Jovanotti a Lido Degli Estensi : info scaletta e ulTIMi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Lido Degli Estensi per un concerto all'Arenile - Porto Canale. La nuova tappa del Jova Beach Party è attesa per domani, martedì 20 agosto, con importanti modifiche alla viabilità. Due le zone in cui l'accesso ai veicoli sarà limitato: la zona rossa e la zona gialla saranno allestite nei pressi dell'area dell'evento. La zona rossa sarà esclusivamente pedonale mentre nella zona gialla saranno operate modifiche alla circolazione e ...

Jovanotti a Policoro (Matera) il 13 agosto : info scaletta e ulTIMi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Policoro (Matera), in concerto alla Spiaggia Torre Mozza - Marinagri - Aquarius domani, martedì 13 agosto. Il Jova Beach Party sarà in Basilicata per una nuova giornata all'insegna della musica. L'innovativo tour estivo di Jovanotti prosegue con qualche cancellazione lungo il percorso. Dopo l'annullamento, per motivi legati alla naturale erosione costiera, della tappa di Albenga, è giunta la notizia della cancellazione ...

Jovanotti a Roccella Jonica il 10 agosto - il Jova Beach Party arriva a Reggio Calabria : info scaletta e ulTIMi biglietti : Il Jova Beach Party raggiunge Reggio Calabria oggi, sabato 10 agosto 2019. Jovanotti sarà a Roccella Jonica (Reggio Calabria) stasera per un concerto presso l'Area Natura Village.Sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato in piedi. La spiaggia non consente di acquistare biglietti di tipologia diversa dal posto non numerato in piedi. Dopo la cancellazione dell'evento in programma a ...

Jovanotti a Praia A Mare - il Jova Beach Party arriva in Calabria : scaletta e ulTIMi biglietti : Jovanotti a Praia A Mare, Cosenza. Il Jova Beach Party approda in Calabria; l'appuntamento è alla Dino Beach Area domani sera, mercoledì 7 agosto 2019. Continua per tutto il mese di agosto il tour di Jovanotti lungo le spiagge italiane che si chiuderà con un evento speciale all'aeroporto di Milano Linate nell'ultimo giorno d'estate. Lo spettacolo è in programma per sabato 21 settembre e i biglietti sono già disponibili in prevendita su ...

Jova Beach Party – A Milano Linate l’appuntamento finale nell’ulTIMo giorno d’estate : Lorenzo Jovanotti, Volo JBP2019, ultima chiamata. Imbarco immediato, il 21 settembre 2019 alle 15.00 all’aeroporto di Milano Linate. L’ultimo giorno d’estate è il primo vero giorno dell’anno Per festeggiare la chiusura di un giro incredibile e per salutare tutti insieme il “nuovo anno”, arriva a Milano Linate proprio il 21 settembre nell’ultimo giorno d’estate, l’appuntamento finale con il Jova Beach Party, il più clamoroso format di ...

Biglietti in prevendita per Jovanotti a Linate - da mezzogiorno a mezzanotte a Milano l’ulTIMo Jova Beach Party : Jovanotti a Linate per un ultimo concerto del suo tour estivo. La data è quella del 21 settembre, ultimo giorno d'estate, occasione ideale per chiudere la tranche di eventi speciali che lo vedono ancora protagonista sulle spiagge italiane per tutto il mese di agosto. L'ultimo Party di Jovanotti non sarà in spiaggia. Forse le difficoltà riscontrate nel corso dell'organizzazione di alcuni degli eventi o magari la volontà di inserire un ...

A Linate l’ulTIMo Jova Beach Party 2019 : Sarà l'aeroporto di Linate, a Milano, il teatro dell'ultima tappa del tour estivo di Jovanotti. Luci accese sul palco il 21 settembre 2019. A confermarlo è stato lo stesso artista che non ha trattenuto l'entusiasmo sulla sua pagina Facebook: "Non posso resistere. Anche se l'annuncio ufficiale lo daremo lunedì...si vooola! Ultima chiamata volo JBP-2019", ha scritto l'artista sul social network. Allegata al post un'immagine sulla quale campeggiano ...

TIMVISION il catalogo Serie TV : Aggiunta Search Party : TIMVISION il catalogo Serie tv – Disponibile sia per gli abbonati TIM (spesso in regalo ai nuovi abbonati Fibra) TIMVISION è una piattaforma di streaming ricca di contenuti che oltre ad avere un ampio catalogo di film, tra cui diverse produzioni di RaiCinema in anteprima, ha anche Serie tv sia in formato cofanetto, che novità inedite in prima visione per l’Italia. Le Serie tv presenti solo nel catalogo TIMVISION sono ...

Musica : Jovanotti annuncia - ulTIMa data Jova Beach Party a Linate : Milano, 2 ago. (AdnKronos) – Si terrà a Linate, nell’aeroporto chiuso per lavori, l’ultima data del Jova Beach Party. Lo ha annunciato oggi sui social lo stesso Jovanotti. “Non posso resistere, anche se l’annuncio ufficiale lo daremo lunedì…Si vola!”, ha scritto il cantante annunciando il luogo (inusuale) del concerto che chiuderà il tour delle spiagge italiane, concepito come una grande festa dove la ...

Jovanotti a Milano Linate - un ulTIMo concerto a settembre per la festa finale del Jova Beach Party : Jovanotti a Milano Linate, nell'aeroporto chiuso per lavori: è la sorpresa finale del Jova Beach Party, una grande festa in programma per il mese di settembre. Era stato annunciato un ultimo grande evento per il Jova Beach Party, nell'ultimo giorno d'estate. Si terrà il 21 settembre il concerto finale dell'innovativa tournée estiva di Jovanotti che tra luglio e agosto calcherà i palchi allestiti sulle principali spiagge italiane, da nord a ...

Jovanotti a Lido di Fermo il 3 agosto : info scaletta e ulTIMi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Lido di Fermo stasera con una nuova tappa del suo innovativo Jova Beach Party. Dopo la tappa di Viareggio dello scorso 30 luglio, l'evento a Lido di Fermo apre la strada alla tranche di eventi di agosto, in programma fino al 31 del mese. Jovanotti ha annunciato un gran finale atteso per il 21 settembre, nell'ultimo giorno d'estate, all'Aeroporto di Milano Linate, chiuso ai voli per ristrutturazione. A breve saranno disponibili ...

Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party - dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ : Siete iscritti a TIM Party? Allora c'è un'offerta per voi: dal 5 agosto Xiaomi Mi 9 sarà disponibile in 30 rate mensili da 10 euro con anticipo zero L'articolo Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party, dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ proviene da TuttoAndroid.

TIM regala fino a 50 GB di internet o 10 euro di bonus in fattura portando amici in TIM Party : TIM regala fino a 50 GB di internet o 10 euro di bonus in fattura portando amici in TIM Party. L'amico invitato riceverà invece 10 GB o 2 euro di sconto L'articolo TIM regala fino a 50 GB di internet o 10 euro di bonus in fattura portando amici in TIM Party proviene da TuttoAndroid.