That' s amore | Duccio Forzano | Un racconto emozionante | nel bene e nel male

(Di sabato 24 agosto 2019) Un docureality per raccontare le storie umane e animali che si intrecciano nelle corsie della Clinica Veterinaria Roma Sud (CVRS): la proposta arriva da Rai 3 che il prossimo 21 ottobre vede il debutto di's- Storie di uomini e altri animali, prodotto da Fenix Entertainment e ideato da, che coordina una squadra di autori e di filmmaker ("Fantastica", ci tiene subito a precisare) per mostrare il viscerale rapporto che lega 'genitori bipedi' e 'figli' per lo più a 4 zampe, ma spesso anche con ali, piume e carapaci.'s: "Un, nele nel" pubblicato su TVBlog.it 24 agosto 2019 09:00.

