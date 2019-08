Terremoto | tre anni dopo Commozione e sconcerto alla veglia di Amatrice

Tre anni fa il Terremoto di Amatrice - storia di una lunga notte : Quasi trecento morti, una cittadina fiorente e dalla storia secolare ridotta pressoché in macerie, le inevitabili polemiche sulle case venute giù con troppa facilità, sulla rimozione delle macerie, sulla ricostruzione. Tre anni fa, alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice (e non solo), una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ...

Terremoto centro Italia : a tre anni dal sisma nulla è cambiato. «Ci sentiamo terremotati di serie B» : Le strade deserte, le curve che si insinuano su per il fianco delle colline. Poi, d?improvviso, le macerie. Chi oggi percorre la Salaria e decide di inerpicarsi verso l?interno, verso...

Terremoto Centro Italia : ancora 50mila sfollati - nessuna casa ricostruita in tre anni : A tre anni dal Terremoto che ha distrutto Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli causando la morte di 299 persone sono ancora da rimuovere 800mila tonnellate di macerie, quasi 50mila persone sono fuori dalle proprie case. Ottantamila le case danneggiate o distrutte, ma in meno di 3mila sono iniziati i lavori di ricostruzione. Intanto i terremotati incalzano la classe politica: "Noi esistiamo. Scusate se non siamo tutti morti".Continua a leggere

“Sono i giorni del dolore e della rabbia” : intervista a Sergio Pirozzi a tre anni dal Terremoto di Amatrice : “Sono i giorni del dolore e della rabbia. Momenti che non scorderò mai. Una ferita sempre aperta nel mio cuore” così Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, parla di quei terribili giorni di tre anni fa, del loro ricordo, dei danni seguiti al terremoto, di quanto facciano ancora troppo male. “E’ stato ricostruito solo il 4% – spiega Pirozzi ai microfoni di MeteoWeb – e questo testimonia il fallimento di un ...

Terremoto Centro Italia - tre anni dopo gli sfollati sono ancora 50mila : “Qui la ricostruzione è ferma. Il nuovo governo la fissi come priorità” : “Qui è tutto fermo, non riparte niente. E a ogni scossa, ancora, il cuore salta in gola”. L’orologio nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia sembra essersi fermato alle 3,36 del 24 agosto 2016. sono passati tre anni da allora, ma tutto procede a ritmi lentissimi. Quando procede: in alcuni posti le situazioni sembrano ancora quelle della fase immediatamente successiva all’emergenza: a Castelluccio di Norcia le Soluzioni ...

Terremoto Amatrice - a tre anni dal sisma l’INGV avverte : “la sequenza sismica non è ancora conclusa” : A tre anni dal Terremoto del 24 agosto 2016, cerchiamo di fare il punto sull’attività sismica in corso nell’area e vediamo come sono proseguite le ricerche in quest’ultimo anno. La grande quantità di dati sismici, geodetici, geologici, raccolti durante la sequenza è stata già oggetto di numerose pubblicazioni e sono tuttora in corso analisi più di dettaglio, con nuovi metodi e collaborazioni con ricercatori di altri istituti e ...

Tre anni dal terribile Terremoto di Amatrice : il racconto di quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla tragedia di Rigopiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

Scossa di Terremoto nel Mar Tirreno - trema la costa laziale : Una Scossa di terremoto si moderata entità, magnitudo 3.3 sulla scala Richter, si è verificata alle ore 20.04 nel Mar Tirreno centrale, a largo della costa laziale. Il sisma, avvenuto a una...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.5 alle Eolie. Trema anche la Romagna - ma nessun danno : La terra Trema ancora. Nella notte tra sabato e domenica sono state due le scosse che si sono registrate in Italia, una al largo delle Eolie, di magnitudo 3.5, e una in provincia di Forlì-Cesena, di 3.6 gradi della scala Richter. In entrambi i casi non si segnalano danni a persone o cose, ma solo tanta paura. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa in Romagna è stata registrata alle 00.01, non ...

Terremoto alle Eolie - scossa di magnitudo 3.5 al largo delle isole. La terra trema in Romagna : Una scossa di magnitudo 3.5 e' stata registrata la notte scorsa, alle 23.35, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo delle Eolie, nel Messinese. Altre tre scosse si sono verificate ieri in Romagna, due di pomeriggio, di magnitudo 3.7 e 2.9 e una verso mezzanotte, di 3.6 e profondità 7 km.Continua a leggere

