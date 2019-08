Terremoto Emilia Romagna | lieve scossa nella costa emiliana MAPPE e DATI

Scossa di magnitudo 3 - 9 al nord Italia : Terremoto avvertito in Emilia - Liguria e Toscana : Pochi minuti fa, precisamente alle 13:17, una Scossa di magnitudo 3.9 della scala Richter ha interessato il nord Italia. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv in tempo reale l'epicentro del terremoto sarebbe stato individuato circa 5 chilometri a sudest del piccolo comune Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, sull'Appennino Emiliano. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, questo soprattutto per via dell'ipocentro, ...