Terremoto Calabria | lieve scossa 2 5 nella Costa Calabra sud occidentale

Terremoto a in Calabria - scossa di magnitudo 3.2 sveglia la costa di Crotone : L'evento sismico, localizzato dai sismografi dell'Ingv all'alba, ha svegliato gli abitanti della costa di Crotone. L'epicentro della scossa di Terremoto in mare, a circa dieci chilometri dalla cittadina di Strongoli.

Calabria : sequenza di scosse di Terremoto tra Crotone e Ciro' Marina : sequenza SISMICA VICINO Crotone | Una serie di scosse di terremoto è in atto nel mar Ionio occidentale, poco a largo del litorale calabrese in corrispondenza di Crotone. Sono ben quattro le scosse...

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Crotone - epicentro a ridosso della costa [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata in provincia di Crotone alle ore 05:20. L’epicentro è stato localizzato nella costa Ionica Crotonese, mentre l’ipocentro a soli 9.1 Km di profondità. Tra i Comuni vicini, oltre Crotone, vi sono Rocca di Neto, Casabona, Strongoli, Cutro. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in ...

Ferragosto con Terremoto in Calabria : scossa di magnitudo 3.6 lungo la Costa Jonica Cosentina [DATI e MAPPE] : Il Ferragosto della Costa Jonica Cosentina è stato scosso da un terremoto di magnitudo ML 3.6. Il sisma è avvenuto nella zona della Costa Ionica Cosentina (Cosenza), oggi, 15 agosto, alle 19:45:12 (ora italiana) con coordinate geografiche (lat, lon) 39.65, 16.79 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe ...

Terremoto di magnitudo 3.2 alla vigilia di Ferragosto a Reggio Calabria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 registrato dall'Ingv alla vigilia di Ferragosto a Condofuri in provincia di Reggio Calabria

Calabria : moderata scossa di Terremoto nella notte vicino Reggio Calabria : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella notte di oggi 15 agosto 2019, precisamente alle 01.26, sull'estremo sud della Calabria, nel reggino. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Terremoto in Calabria - paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Terremoto a Cosenza : scossa di magnitudo 2.6 scuote la Calabria - paura tra turisti e residenti : Un Terremoto di magnitudo 2.6 e con epicentro superficiale è stato registrato alle 16.05 di oggi in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita distintamente da turisti e residenti fino a Rende. Tanti i messaggi apparsi sui social network. Tanta paura al momento, ma nessun danno a cose e persone.Continua a leggere

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Cosenza : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro 4 chilometri ad ovest di Castiglione Cosentino (Cosenza). La scossa, con ipocentro di circa 10 km, è stata avvertita distintamente in tutta la provincia, ma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose.

Scossa di Terremoto magnitudo 3.4 al largo della Calabria [MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) alle 07:07:41, ad una profondità di 102 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto - scossa davanti alle coste di Puglia e Calabria di magnitudo 3.7 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita nella zona del mar Ionio settentrionale. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 6,07 di...

