Tennis | ATP Winston-Salem 2019 | i risultati di venerdì 23 agosto Disputati quarti e

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) Si sono completati all’alba italiana, a causa di una lunga interruzione per pioggia, le semifinali del torneo ATP 250 di: sul cemento outdoor statunitense nella giornata di ieri si sono giocati anche idi finale, dopo che il programma di giovedì era saltato ancora a causa del maltempo. Il primo finalista è il transalpino Benoit Paire, che in una semifinale dall’andamento stranissimo, interrotta anche dalla pioggia, supera lo statunitense Steve Johnson, rimontato e battuto per 1-6 6-0 6-0. Paire aiaveva vinto contro l’iberico Pablo Carreno Busta per 7-6 (5) 1-6 6-3, mentre Johnson aveva avuto la meglio sull’australiano John Millman per 4-6 7-6 (5) 6-4. Il secondota a raggiungere l’atto conclusivo è invece il polacco Hubert Hurkacz, che in semifinale passa in maniera abbastanza agevole contro il canadese Denis Shapovalov, ...

