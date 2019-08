Temporali intesi lungo la penisola | Sabato 24 Agosto

Fonte : retemeteoamatori

(Di sabato 24 agosto 2019) Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia permangono condizioni di alta pressione, tuttavia infiltrazioni di aria fredda alla media troposfera determinano locali condizioni di instabilità. Le zone piu’ a rischio diintensi nella seconda parte della giornata saranno Alpi, prealpi con locali sconfinamenti tra Veneto , Lombardia e Friuli,l’Appennino con estensione sulle regioni tirreniche tra Umbria e Toscana, Emilia-Romagna e sulle isole maggiori. In queste aree il potenziale d’innesco sarà elevato mentre meno la vorticità in quota che porterà alla genesi di multicelle temporalesche con grandine di piccola-media taglia, nubifragi( locali allagamenti lampo) e raffiche di vento. accumuli pluviometrici nelle prossime 12 ore area 2 a maggiori rischio diseveri – estofex Per domenica ancorale Alpi e ...