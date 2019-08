Stupra la figlia di due anni e mezzo | si riprende e vende il video ai pedofili

Cerignola - tenta di Stupra re una donna dopo le avance alla figlia minorenne. Arrestato : Stefano Damiano La ragazza era in compagnia della madre che ha subito un tenta tivo di violenza sessuale Prima ha cercato un approccio fisico nei confronti di una minorenne, poi ha tenta to di stuprare la madre della ragazza. È successo nella tarda serata di ieri, in via Terminillo, a Cerignola , nei pressi della chiesa dello Spirito Santo. L'uomo si è avvicinato alla donna che passeggiava in compagnia delle due figlie di cui una ...

Genitori Stuprano la figlia di 2 anni e pensano a un piano per abusare del bimbo non ancora nato : arrestati : Hanno violentato la figlia di 2 anni e organizzato un piano per abusare anche del figlio che ancora non era nato. Gerrad Coddington, 25 anni, e sua moglie Christina Nelson-Coddington, 29 anni, di Oklahoma City, hanno picchiato, ammanettato e violentato la loro bambina e come se non bastasse avevano anche in mente un piano per far del male al figlio non ancora nato.\\ Secondo quanto riporta Metro, la coppia è stata scoperta dopo aver condiviso ...