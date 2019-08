Sky Sport Serie A 1a Giornata | Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Gran Bretagna (22 - 25 Agosto). In chiaro differita TV8 : Dodicesimo appuntamento della stagione per la MotoGP, che dopo Brno arriva a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Orari diversi rispetto agli appuntamenti europei e spostati avanti di un’ora per le qualifiche fissate per sabato 24, alle 13.30 con la Moto3, alle 16.05 con la Moto2 e alle 15.10 con la MotoGP. Domenica 25 agosto la giornata di gare si apre alle 12.20 con ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 23 - 25 Agosto 2019 : Calcio Estero11 incontri in ESCLUSIVA tra il 23 e il 25 Agosto 2019PREMIER LEAGUE6 incontri in diretta, con il big-match LIVERPOOL-ARSENAL(sabato ore 18:30, live su Sky Sport Football; anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)BUNDESLIGA 5 incontri della seconda giornata d'andata Big-Match a Gelsenkirchen: SCHALKE 04 - BAYERN MONACO (sabato ore 18:30, live su Sky Sport Uno) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;"...

Sky e Dazn accordo vicino : daranno vita a un canale multisport : Sky e Dazn creeranno un canale multisport sulla piattaforma satellitare. Lunedì l’annuncio Adesso l’accordo sembra veramente a un passo. Sky e Dazn, da tempo impegnati in una serie di discussioni, porteranno il loro rapporto a un livello successivo dopo gli accordi per la passata stagione calcistica. Dopo la pausa di settembre, i due licenziatari della Serie A metteranno in moto un canale multisport, con il meglio della ...

Calendario Serie A - prima giornata 24 e 25 agosto : Napoli e Juve visibili solo su SkySport : Per tutti gli appassionati di calcio l'attesa sta per terminare. Questo fine settimana, infatti, tornerà l'appuntamento con il campionato di Serie A: tra sabato 24 e domenica 25 agosto, infatti, sono in programma le partite valide per la prima giornata di questa nuova stagione che come da tradizione si concluderà nel maggio 2020. Anche quest'anno i match del campionato si potranno vedere in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky e su ...

Europa League - Playoff Andata - Torino vs Wolverhampton (diretta Sky Sport Uno e TV8) : Il futuro europeo del Torino (diretta Sky Sport Uno e TV8) in 180 minuti, l'ultimo ostacolo prima della fase a gironi di Europa League. A poche ore dal match di Andata contro gli inglesi del Wolverhampton, Walter Mazzarri è concentrato ma sereno: il Torino è nel pieno del suo percorso di crescita e la sfida con gli inglesi allenati dal portoghese Espirito Santo «non sarà un esame di maturità». ...

Il Torino sfida il Wolwerhampton : diretta su Sky Sport : Nuova vigilia europea in questa estate ricca di impegni per il Torino, che deve affrontare i preliminari per avere la certezza di accedere alla fase a gironi di Europa League. I granata sono riusciti a superare brillantemente Debrecen e Shakhtyor Soligorsk, ma ora sono chiamati a dover affrontare l’ultimo ostacolo, quello più impegnativo: avversari saranno […] L'articolo Il Torino sfida il Wolwerhampton: diretta su Sky Sport è stato ...

Europa League - la doppia sfida Torino - Wolverhampton in diretta su Sky Sport : Il Toro contro i Lupi: ecco l'ultimo ostacolo sulla strada dei granata verso la fase a gironi dell'Europa League. Giovedì 22 agosto, nel playoff d'andata (ritorno il 29 agosto alle ore 20), il Torino di Mazzarri affronta in casa il Wolverhampton con...

Sky Sport - Diretta Playoff Champions Andata - Palinsesto e Telecronisti : Con l’Andata dei preliminari, parte su Sky Sport l’edizione 2019/20 della UEFA Champions League. In attesa di vedere all’opera le quattro italiane al via (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta), tra domani, martedì 20, e mercoledì 21 agosto andranno in scena sei incontri, che potranno essere seguiti in Diretta esclusiva su Sky Sport. E grazie a Diretta Gol, tutti i match live in contemporanea su Sky Sport Uno (anche ...

Wolverhampton-Manchester United : gara in esclusiva su Sky Sport : Si conclude questa sera la seconda giornata di Premier League con un “Monday Night” davvero interessante: il Wolwerhampton, la nuova squadra di Patrick Cutrone e prossima avversaria del Torino nel playoff di Europa League che stabilirà chi accederà alla fase a gironi della competizione, ospita il Manchester United. Per i Red Devils c’è la possibilità […] L'articolo Wolverhampton-Manchester United: gara in esclusiva su Sky ...

Sky Sport : “Il Napoli è il club che valorizza di più la propria rosa” : A Sky Sport va in onda l’elogio del Napoli. Elogio del club dal punto di vista della capacità di valorizzare la rosa. Ecco quanto emerso in studio. “Il Napoli a livello economico e tecnico è una delle squadre più regolari e più in crescita che esistono nel panorama calcistico nazionale”. “Nel valore delle rose, dopo la Juve c’è il Napoli, ma la differenza più importante è quella tra quanto è stato speso e quanto la spesa si è ...

Premier League - Manchester City-Tottenham in diretta su Sky Sport : dove vedere Manchester City-Tottenham Tv streaming. La Premier League è giunta già alla seconda giornata e dopo il big match dell’esordio tra Manchester United e Chelsea, vinto brillantemente dai Red Devils, ecco un’altra gara che si preannuncia interessante: a scendere in campo saranno i campioni in carica del Manchester City e il Tottenham. Dove vedere […] L'articolo Premier League, Manchester City-Tottenham in diretta su Sky ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 19 Agosto 2019 : Calcio Estero11 incontri in ESCLUSIVA tra il 16 e il 19 Agosto 2019PREMIER LEAGUE6 incontri in diretta,con il big-match MANCHESTER CITY-TOTTENHAM(sabato ore 18.30, live su Sky Sport Football)BUNDESLIGAVenerdì parte il campionato tedesco 2019/20, in esclusiva su SKY,che proporrà fino a 5 incontri a giornataAd aprirlo il...

Basket - Torneo Acropolis ad Atene (16/18 agosto - diretta Sky Sport). : Con un volo Roma-Atene, la Nazionale raggiungerà la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi partecipano e anche quest’anno non fa eccezione. Gli Azzurri, infatti, troveranno sul proprio percorso i padroni di casa della Grecia, guidati da Giannis ...

Europa League - Preliminare Ritorno - Shakhtyor Soligorsk vs Torino (diretta Sky Sport Uno) : «Non dobbiamo pensare alla gara di andata, come contro il Debrecen. Se vogliamo migliorare e creare una buona mentalità dobbiamo provare a vincere su tutti i campi». Walter Mazzarri...