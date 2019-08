Sky Sport | L’Inter alza il prezzo per Icardi Ora chiede 70 milioni

Sky Sport Serie A 1a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Che il calcio abbia inizio. Sta per ripartire una nuova stagione ricca di eventi su Sky, con almeno un’Esclusiva live al giorno nelle settimane delle coppe europee. Le sfide più affascinanti e i top club più vincenti, in un concentrato di emozioni...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Gran Bretagna (22 - 25 Agosto). In chiaro differita TV8 : Dodicesimo appuntamento della stagione per la MotoGP, che dopo Brno arriva a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Orari diversi rispetto agli appuntamenti europei e spostati avanti di un’ora per le qualifiche fissate per sabato 24, alle 13.30 con la Moto3, alle 16.05 con la Moto2 e alle 15.10 con la MotoGP. Domenica 25 agosto la giornata di gare si apre alle 12.20 con ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 23 - 25 Agosto 2019 : Calcio Estero11 incontri in ESCLUSIVA tra il 23 e il 25 Agosto 2019PREMIER LEAGUE6 incontri in diretta, con il big-match LIVERPOOL-ARSENAL(sabato ore 18:30, live su Sky Sport Football; anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)BUNDESLIGA 5 incontri della seconda giornata d'andata Big-Match a Gelsenkirchen: SCHALKE 04 - BAYERN MONACO (sabato ore 18:30, live su Sky Sport Uno) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;"...

Sky e Dazn accordo vicino : daranno vita a un canale multisport : Sky e Dazn creeranno un canale multisport sulla piattaforma satellitare. Lunedì l’annuncio Adesso l’accordo sembra veramente a un passo. Sky e Dazn, da tempo impegnati in una serie di discussioni, porteranno il loro rapporto a un livello successivo dopo gli accordi per la passata stagione calcistica. Dopo la pausa di settembre, i due licenziatari della Serie A metteranno in moto un canale multisport, con il meglio della ...

Calendario Serie A - prima giornata 24 e 25 agosto : Napoli e Juve visibili solo su SkySport : Per tutti gli appassionati di calcio l'attesa sta per terminare. Questo fine settimana, infatti, tornerà l'appuntamento con il campionato di Serie A: tra sabato 24 e domenica 25 agosto, infatti, sono in programma le partite valide per la prima giornata di questa nuova stagione che come da tradizione si concluderà nel maggio 2020. Anche quest'anno i match del campionato si potranno vedere in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky e su ...

Europa League - Playoff Andata - Torino vs Wolverhampton (diretta Sky Sport Uno e TV8) : Il futuro europeo del Torino (diretta Sky Sport Uno e TV8) in 180 minuti, l'ultimo ostacolo prima della fase a gironi di Europa League. A poche ore dal match di Andata contro gli inglesi del Wolverhampton, Walter Mazzarri è concentrato ma sereno: il Torino è nel pieno del suo percorso di crescita e la sfida con gli inglesi allenati dal portoghese Espirito Santo «non sarà un esame di maturità». ...

Il Torino sfida il Wolwerhampton : diretta su Sky Sport : Nuova vigilia europea in questa estate ricca di impegni per il Torino, che deve affrontare i preliminari per avere la certezza di accedere alla fase a gironi di Europa League. I granata sono riusciti a superare brillantemente Debrecen e Shakhtyor Soligorsk, ma ora sono chiamati a dover affrontare l’ultimo ostacolo, quello più impegnativo: avversari saranno […] L'articolo Il Torino sfida il Wolwerhampton: diretta su Sky Sport è stato ...

Europa League - la doppia sfida Torino - Wolverhampton in diretta su Sky Sport : Il Toro contro i Lupi: ecco l'ultimo ostacolo sulla strada dei granata verso la fase a gironi dell'Europa League. Giovedì 22 agosto, nel playoff d'andata (ritorno il 29 agosto alle ore 20), il Torino di Mazzarri affronta in casa il Wolverhampton con...

Sky Sport - Diretta Playoff Champions Andata - Palinsesto e Telecronisti : Con l’Andata dei preliminari, parte su Sky Sport l’edizione 2019/20 della UEFA Champions League. In attesa di vedere all’opera le quattro italiane al via (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta), tra domani, martedì 20, e mercoledì 21 agosto andranno in scena sei incontri, che potranno essere seguiti in Diretta esclusiva su Sky Sport. E grazie a Diretta Gol, tutti i match live in contemporanea su Sky Sport Uno (anche ...

Wolverhampton-Manchester United : gara in esclusiva su Sky Sport : Si conclude questa sera la seconda giornata di Premier League con un “Monday Night” davvero interessante: il Wolwerhampton, la nuova squadra di Patrick Cutrone e prossima avversaria del Torino nel playoff di Europa League che stabilirà chi accederà alla fase a gironi della competizione, ospita il Manchester United. Per i Red Devils c’è la possibilità […] L'articolo Wolverhampton-Manchester United: gara in esclusiva su Sky ...

Sky Sport : “Il Napoli è il club che valorizza di più la propria rosa” : A Sky Sport va in onda l’elogio del Napoli. Elogio del club dal punto di vista della capacità di valorizzare la rosa. Ecco quanto emerso in studio. “Il Napoli a livello economico e tecnico è una delle squadre più regolari e più in crescita che esistono nel panorama calcistico nazionale”. “Nel valore delle rose, dopo la Juve c’è il Napoli, ma la differenza più importante è quella tra quanto è stato speso e quanto la spesa si è ...

Premier League - Manchester City-Tottenham in diretta su Sky Sport : dove vedere Manchester City-Tottenham Tv streaming. La Premier League è giunta già alla seconda giornata e dopo il big match dell’esordio tra Manchester United e Chelsea, vinto brillantemente dai Red Devils, ecco un’altra gara che si preannuncia interessante: a scendere in campo saranno i campioni in carica del Manchester City e il Tottenham. Dove vedere […] L'articolo Premier League, Manchester City-Tottenham in diretta su Sky ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 19 Agosto 2019 : Calcio Estero11 incontri in ESCLUSIVA tra il 16 e il 19 Agosto 2019PREMIER LEAGUE6 incontri in diretta,con il big-match MANCHESTER CITY-TOTTENHAM(sabato ore 18.30, live su Sky Sport Football)BUNDESLIGAVenerdì parte il campionato tedesco 2019/20, in esclusiva su SKY,che proporrà fino a 5 incontri a giornataAd aprirlo il...

Basket - Torneo Acropolis ad Atene (16/18 agosto - diretta Sky Sport). : Con un volo Roma-Atene, la Nazionale raggiungerà la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi partecipano e anche quest’anno non fa eccezione. Gli Azzurri, infatti, troveranno sul proprio percorso i padroni di casa della Grecia, guidati da Giannis ...