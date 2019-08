Sky-DAZN | altro accordo in vista? Possibili novità per gli abbonati alla tv satellitare

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Riparte la Serie A, e come l’anno scorso le partite saranno divise tra Sky e. La tvavrà 266 incontri in esclusiva, tra cui 16 dei 20 big match. Sky conferma i volti più noti tra gli opinionisti: Ambrosini, Bergomi, Adani, per il campionato e Del Piero, Cambiasso, Capello per la Champions League. La tvavrà inoltre tutta l’Europa League in esclusiva., dal canto suo, ha riaperto i battenti con la Liga, la Ligue 1, la Championship inglese, la J-League giapponese. I volti noti sono quelli di Diletta Leotta, Stankovic, Balzaretti, Camoranesi e Guidolin. Probabili formazioni Serie A, gli schieramenti della 1^ giornata: dubbio prima punta per la Juventus La grandepotrebbe arrivare dopo la sosta di settembre. Tra la terza e la quarta di campionato le due piattaforme potrebbero trovare unper la gara del sabato sera, ad ...

