Silverstone | Marquez in pole | seguito da Valentino Rossi

Gran premio di Gran Bretagna - pole di Marquez a Silverstone - Rossi secondo : Marc Marquez partirà in pole position nel GP di Gran Bretagna in programma domani sul circuito di Silverstone.

Moto2 – Silverstone regno dei Marquez : Alex conquista la pole del Gp della Gran Bretagna : Alex Marquez in pole position al Gp della Gran Bretagna: splendido primo posto in qualifica a Silverstone per il giovane spagnolo Splendida pole position per Alex Marquez oggi a Silverstone: festa Grande in Gran Bretagna per la famiglia Marquez, dopo Marc, anche il fratello minore si prende la prima casella della griglia di partenza. Il giovane spagnolo si è lasciato alle spalle i connazionali Jorge Navarro e Augusto Fernandez. E’ ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Gran Bretagna : Marquez precede tre Yamaha a Silverstone [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tre Yamaha nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna: i tempi delle ultime prove libere di Silverstone E’ tutto pronto per le qualifiche del Gp della Gran Bretagna di MotoGp: prima di vedere i piloti impegnati in Q1 e Q2, i campioni delle due ruote sono scesi in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere, al termine della quale è stato Marc Marquez, col crono di 1.59.327, a piazzarsi davanti a ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Silverstone : Quartararo beffa Valentino Rossi - le Yamaha fanno paura a Marquez [TEMPI] : Il pilota del Sic Petronas chiude davanti a tutti anche la terza sessione di libere, beffando Valentino Rossi di un decimo: Dovizioso fuori dalla Q2 Fabio Quartararo fin qui è l’autentico dominatore del week-end di Silverstone, il pilota del SIC Petronas piazza il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:58.547. AFP/LaPresse Il francese beffa proprio nel finale Valentino Rossi che, per ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : chi conquisterà la pole a Silverstone? Le Yamaha sfidano Marc Marquez : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MotoGP DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 11.00 Saranno qualifiche all’ultimo respiro quelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si disputeranno quest’oggi dalle ore 15.10 quando scatterà la Q1. Sul tracciato di Silverstone, che presenta un nuovo asfalto quanto mai approvato ed apprezzato dai piloti, la sfida sarà accesissima per conquistare la pole position del ...

Libere Silverstone - Quartararo davanti a Marquez : I timori della vigilia si sono rivelati infondati: il nuovo asfalto di Silverstone ha convinto i piloti della MotoGp, che non si sono fatti pregare per spingere al massimo, approfittando anche del meteo favorevole. Nelle Libere del venerdi', Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas ha cosi' stracciato il record del circuito, fermando il cronometro sull'1'59''225, oltre due decimi in meno del leader del mondiale, Marc Marquez. Un primato che pero' ...