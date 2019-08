Sigaretta elettronica | primo morto negli Stati Uniti | la misteriosa malattia polmonare

Sigaretta elettronica : primo morto a causa delle e-cig : primo paziente morto dopo aver sviluppato una grave malattia respiratoria a causa del fumo da Sigaretta elettronica. E’ accaduto negli Stati Uniti, lo affermano i funzionari sanitari citati dalla Bbc mentre gli esperti indagano su una malattia polmonare misteriosa negli Stati Uniti che darebbe legata all’uso di sigarette elettroniche. Il direttore del CDC Robert Redfield ha dichiarato: “Siamo rattristati dalla notizia della ...

Muore a causa di una malattia legata all’uso della Sigaretta elettronica : “primo caso al mondo” : “La prima vittima della sigaretta elettronica”: così le autorità sanitarie statunitensi hanno definito la morte di un uomo a causa di una malattia respiratoria legata all’uso dello svapo. Il fatto è avvenuto nello stato dell’Illinois: lo ha reso noto il dipartimento di Sanità pubblica dello Stato, secondo quanto riporta Sky News. L’identità di questa persona, che aveva tra 17 e 38 anni, e la data del decesso non sono ...

Negli Usa è morta la prima persona per una malattia legata alla Sigaretta elettronica : Negli Stati Uniti è morta la prima persona per una malattia respiratoria legata all’uso della sigaretta elettronica. Lo ha reso noto il dipartimento di Sanità pubblica dell’Illinois, stato americano dove la persona - la cui identità non è stata rivelata - risiedeva.Il decesso sembra essere il primo tra i numerosissimi casi di una misteriosa malattia ai polmoni che si sta diffondendo Negli Usa e che - ...

Malattia polmonare causata dalla Sigaretta elettronica : primo morto negli Stati Uniti : Un paziente è morto negli Stati Uniti a seguito di una Malattia polmonare causata dalle sigarette elettroniche. La notizia, diffusa nella giornata dai media americani dopo l'annuncio del Dipartimento di Sanità Pubblica dello stato dell'Illinois, ha fatto ben presto il giro del mondo, dato che è la prima volta che si verifica un evento del genere negli Usa. Come riporta Sky News, le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo, ...

Illinois - muore per una malattia ai polmoni causata dalla Sigaretta elettronica : è il primo caso negli Usa : Le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo nel Paese, ma i casi di persone che presentano la "nuova malattia" continuano a salire

Stati Uniti - in Illinois la prima vittima di Sigaretta elettronica : In tutto il Paese sono 150 le persone che si sono ammalate per l’utilizzo di questo dispositivo elettronico

Sigaretta elettronica : le migliori da comprare : Il mondo della Sigaretta elettronica è in costante sviluppo, così abbiamo pensato di stilare una guida d’acquisto alle migliori sigarette elettroniche di modo che anche i meno esperti possano avvicinarsi ad esse in modo semplice leggi di più...

Come capire qual è il migliore liquido per la Sigaretta elettronica : Per trovare il liquido per la sigaretta elettronica più in linea con i propri bisogni, è necessario prima di tutto sapere Come

Sigaretta elettronica : le migliori da comprare : Il mondo della Sigaretta elettronica è in costante sviluppo, così abbiamo pensato di stilare una guida d’acquisto alle migliori sigarette elettroniche di modo che anche i meno esperti possano avvicinarsi ad esse in modo semplice leggi di più...