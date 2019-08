Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati (2) : (AdnKronos) - E ancora: Provincia di Catania, tre interventi San Gregorio di Catania (mitigazione rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - e opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei), 1,1 milioni di euro; Castel di Judica (centro abitato di Serro Calderaro), 1,

Dissesto idrogeologico in Sicilia - Musumeci : “Altri 20 milioni per fiumi e torrenti” : “Per il secondo anno consecutivo, e non era mai accaduto nel passato, in Sicilia stiamo operando una capillare e preventiva sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che, con l’arrivo delle piogge, rischiano di esondare provocando, così come troppo spesso è accaduto in passato, disastri e vittime“. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando l’approvazione della rimodulazione delle ...