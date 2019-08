Serie C | già superati i 65 mila abbonamenti | il commento del presidente Ghirelli

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) La nuova stagione diC parte stasera con le prime tre partite mentre si registra un costante aumento dell’interesse dei tifosi, con numeri in crescendo per quanto riguarda gli. La Lega Pro informa che quelli totali superano quota 65.000: la scorsa settimana erano circa 50.000 su un campione di dieci club (Bari, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, Robur Siena, Ternana, Vicenza). Ci sono società che hanno iniziato da poco la loro campagnacome l’Avellino e la Cavese e qualcuna che ha scelto di non farla (Pianese, Picerno, Rende). Arezzo, Alessandria, Como, Modena, Novara, Potenza, Ravenna sono solo alcuni tra i club che registrano numeri in crescita, ma molti si sono mobilitati per riempire lo stadio di casa proponendo agevolazioni, prezzi attrattivi, riduzioni per famiglie. “Questa risposta è la più significativa e bella di ...

makkox : gli spagnoli di mediapro hanno ritirato l'offerta per la serie A e mettono sul tavolo 1.3 miliardi per la diffusion… - Gazzetta_it : #Calciomercato, #Fiorentina-#Ribery: è fatta! Due anni di contratto, forse già domani le visite - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie C: già superati 65mila abbonamenti Ghirelli, risposta tifosi dimostra che siamo sulla strada giusta -