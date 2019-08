Serie A | le nuove regole | dalla rimessa ai falli di mano | dai rigori fino ai cartellini

Disney+ al D23 : nuove Serie Marvel - i trailer di Mandalorian e High School Musical e altro : Disney+ al D23: annunciate Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight. Ming-Na Wen in The Mandalorian. I trailer di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian, High School Musical e altro. Giorno 1 In questi ultimi giorni di fine estate a Anaheim è in corso il D23 Expo, una tre giorni in cui Disney festeggia la sua ricca line-up di franchise sotto la sua ala. Il D23 di quest’anno però è stato utilizzato da Disney per promuovere il suo nuovo servizio ...

DIRETTA CONFERENZA STAMPA AIA/ Nuove regole arbitrali per la Serie A : parola a Nicchi : DIRETTA CONFERENZA STAMPA Aia 2019: streaming video. Attesa per le parole di Nicchi al via della stagione di Serie A: verrano spiegate le regole arbitrali.

Serie A - le nuove regole di gioco del 2019 : Nel prossimo fine settimana inizierà la Serie A, un campionato che dovrà fare i conti con alcune importanti novità dal punto di vista del regolamento, come stabilito per la nuova stagione dall'IFAB (International Football Association Board), l'unico organo competente per la modifica delle regole del calcio. Una scelta dettata dalla volontà di velocizzare il gioco, renderlo più spettacolare ed evitare polemiche ...

Calciomercato 2019-2020 : acquisti e cessioni delle squadre di Serie A. Le nuove rose e le probabili formazioni : Mancano ancora una decina di giorni alla chiusura del Calciomercato estivo e sono ancora possibili delle operazioni di grande interesse, c’è ancora tutto il tempo per cercare il colpaccio e le squadre possono ancora rinforzarsi e vendere giocatori di cui non hanno più bisogno ma mancano soltanto quattro giorni alla prima giornata della Serie A 2019-2020 che scatterà nel weekend del 24-25 agosto. La Juventus sarà come sempre la squadra da ...

Le nuove wags della Serie A : Riparte il campionato e tornano le wags. nuove wags. Quando le partite si seguivano ancora solo ascoltando alla radio Tutto il calcio minuto per minuto, molti tifosi non conoscevano nemmeno i volti di tanti calciatori. Le uniche immagini che si avevano di loro erano le fotografie sui giornali e le immagini delle figurine Panini. Oggi, invece, di loro sappiamo tutto, vediamo le loro case, conosciamo le auto che guidano. E chi hanno a fianco nella ...

Le nuove maglie della Serie A : A meno di un mese dall'inizio del campionato mancano solo quelle della Spal, le terza di Inter e Roma e la seconda del Parma

BH90210 - la Serie è una “soapedy” - ci saranno nuove stagioni? – TCA : Beverly Hills 90210 al TCA. La serie doveva essere una comedy, ma poi è diventata una “soapedy”. Ian Ziering contro il reboot del 2008 di The CW. Ci saranno altre stagioni? Ieri tra i panel organizzati da FOX al TCA Summer Press Tour, non poteva mancare quello dedicato a BH90210, il nuovo progetto televisivo ispirato a Beverly Hills 90210, che in USA è andato in onda ieri con il primo episodio su FOX (in Italia potrebbe andare in ...

Ecco tutte le nuove stelle della Serie A : Mentre la Juventus si rinforza ulteriormente per vincere la Champions con un nuovo trio d’assi d’eccezione, le altre squadre cosa stanno facendo? Passiamo in rassegna le nuove stelle della serie A per capire se gli equilibri quest’anno potranno essere sovvertiti. Siamo pronti per goderci in diretta streaming le primizie dei nuovi campioni del massimo campionato?Continua a leggere

Nuove maglie Serie A 2019/2020 : prima - seconda e terza per squadre : Nuove maglie Serie A 2019/2020: prima, seconda e terza per squadre Ormai manca poco all’inizio della nuova stagione di Serie A: mentre continuano le trattative di calciomercato, i club del nostro campionato mostrano i kit di gara che useranno nell’annata 2019/20. Nuove maglie Serie A: le uniformi di gara delle big Tra le maglie dei top club di Serie è di certo quella della Juventus ad aver destato il maggior dibattito, per così dire. ...

Nuove regole Serie A 2019-2020 : falli di mano - rigori e punizioni. Le novità : Nuove regole Serie A 2019-2020: falli di mano, rigori e punizioni. Le novità Come cambia la Serie A 2019-2020? Quali sono le Nuove regole che entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione e quali saranno i cambiamenti principali a cui bisognerà abituarsi? Il nuovo regolamento influirà sui falli di mano, i calci di rigore, il calcio d’inizio, i calci di punizione e il ruolo dell’arbitro in campo, tra le altre cose. Andiamo a ...

Gomorra 5 : Le Nuove Trame Della Serie TV Sky! : Gomorra 5: Sky Italia annuncia il prosieguo del progetto per una nuova stagione. Soddisfazione del produttore Nils Hartmann. Nuove Trame e intrighi da raccontare ad alto impatto emotivo ed una novità assoluta che sconvolgerà gli equilibri dei clan. Di cosa si tratterà? Scopriamolo insieme! Era il 2014 quando Sky Italia ha mandato per la prima volta in onda la Serie Gomorra. Essa è ufficialmente ispirata all’omonimo libro Best Seller di Roberto ...

Nuove uscite su Prime Video ad agosto 2019 - le Serie da guardare da Preacher 4 a Carnival Row : Come già visto con il calendario di Netflix, lo streaming non si ferma neppure in estate e anche le Nuove uscite su Prime Video ad agosto confermano questa tendenza. La piattaforma di Amazon apre alle novità a partire dal primo agosto con la quinta stagione di Person of Interest. La serie – elaborato mix fra crime drama, fantascienza distopica e poliziesco – è basata su un soggetto di Jonathan Nolan, a sua volta ispirato alla sceneggiatura ...

Nuove Serie su Netflix ad agosto 2019 - cosa guardare da Glow 3 a Mindhunter 2 : I tempi dell'estate come lunga e noiosa attesa delle novità televisive autunnali sono finiti da un pezzo. Le Nuove serie in arrivo su Netflix ad agosto, infatti, ci terranno compagnia in una programmazione ricca, interessante e variegata. Le novità inizieranno a presentarsi il 2 agosto con il ritorno di Dear White People, comedy d'impronta satirica basata sulle vicende personali e relazionali di un gruppo di studenti universitari ...

Tre nuove Serie spagnole su Amazon Prime Video nel 2020 : Jaime Lorente di Elite sarà El Cid : Nel 2020 debutteranno tre nuove serie spagnole su Amazon Prime Video: l'annuncio del colosso dello streaming, che alza così l'asticella della sfida al più popolare Netflix, dimostra ancora una volta l'interesse dei produttori del settore audiovisivo per il mercato iberico ed europeo in generale. In particolare Amazon ha annunciato tre titoli che arriveranno nel suo catalogo il prossimo anno: si tratta di tre produzioni originali spagnole, di ...