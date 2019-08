Serie A | la griglia di Libero | caccia alla Juventus | sorprese e possibili flop

Serie A - inizia il grande spettacolo : ecco la griglia di partenza di CalcioWeb : La Juventus resta in pole position, ma Napoli e Inter lotteranno per lo scudetto in un campionato avvincente. Poi c’è la Roma, che con Dzeko e Kolarov è riuscita a trattenere i top player rinforzando la squadra con un ottimo mercato. Ma nella lotta per la Champions League ci sono anche Lazio e Atalanta. Il Milan non convince, a Giampaolo servirà tempo. Il Torino di Mazzarri è solido ma non ancora competitivo per un salto di qualità. ...