Serie A | il Napoli batte  la Fiorentina al Franchi 4-3 Proteste viola per un rigore

Calcio - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Napoli 3-4. Esordio di fuoco al Franchi - Insigne decide una partita pazzesca : Primi novanta minuti ad alto tasso di emozioni per Fiorentina e Napoli al Franchi. A vincere è la formazione allenata da Carlo Ancelotti, che riesce a spuntarla per 3-4 cominciando col ribaltare l’1-0 nel finale del primo tempo e finendo con il ritrovare due volte ulteriori il vantaggio perduto. Il primo gol viola è di Pulgar, cui seguono quelli di Milenkovic e Boateng, ma per i partenopei sono decisivi i due di Insigne e quelli di Mertens ...

Serie A - gol e spettacolo al Franchi : il Napoli risponde alla Juve e batte la Fiorentina 4-3 : Difficilmente Rocco Commisso potrà dimenticare un esordio così. La Fiorentina cade contro il Napoli alla prima al Franchi del nuovo presidente, ma il 3-4 di Firenze racconta di una partita ricca di gol ed emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e polemiche arbitrali. alla fine a spuntarla sono

Serie A - anticipo Fiorentina-Napoli 3-4 : 22.41 Il Napoli c'è e passa a Firenze 4-3 in una gara ricca di gol ed emozioni. La squadra di Montella saluta i debutti di Boateng (in rete) e Ribéry. Vantaggio viola con Pulgar su rigore (mani Zielinski confermato dal Var, 9') Pari Napoli con Mertens al 38' con un destro a girare. E su rigore (fallo di Castrovilli sul belga,Var ok) sorpasso di Insigne (43'). Pari Fiorentina con testata di Milenkovic su corner (52'). Callejon rompe ...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : calcio d’inizio al Franchi - Chiesa sfida Mertens : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 C’è il tutto esaurito al Franchi per questa sfida, che nelle intenzioni dei viola vuole rappresentare un nuovo inizio dopo il disastroso finale di campionato della stagione 2018-2019. Sul fronte del Napoli mancano Milik e Lozano, il che potrebbe dare varie chance in più ai padroni di casa. 20:25 C’è un dato statistico particolare che fa sorridere il Napoli, che non perde ...

Inizia la Serie A - chi gioca oggi? Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli : orari - tv - streaming e probabili formazioni : Dopo lunga attesa si Inizia! La prima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, scatterà oggi, sabato 24 agosto con i consueti anticipi. A battezzare la nuova stagione del massimo campionato italiano di calcio saranno due gare: alle ore 18.00 sarà la volta di Parma-Juventus, ed infine alle ore 20.45 si giocherà Fiorentina-Napoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari e le probabili formazioni di tutte le ...

Serie A al via - fuga per lo scudetto : la Juve è favorita ma è un’incognita. Dal Napoli all’Inter : tocca alle altre partire bene e battere la noia : La fuga come grimaldello per sconfiggere l’ineluttabile. La Serie A riparte così, sabato alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma, con il primo pallone giocato da Ronaldo e dalla sua Juventus, mentre tutti gli altri stanno a guardare la favorita. Sapendo che la squadra che ha dominato gli ultimi 8 campionati è al momento un’incognita. Ha comprato, anche bene, ma non è stata capace di vendere. Ha portato Maurizio Sarri in panchina, ma ...

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Ribery va subito in panchina! - Serie A - : Probabili formazioni Fiorentina Napoli: Franck Ribery dovrebbe andare subito in panchina per la squadra viola. Diretta tv e orario.

Serie A - le ultime dai campi : Belotti e Biglia in dubbio - i convocati di Napoli - Parma e Juventus : TORINO – Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, di fronte al Presidente Urbano Cairo, con un doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i giocatori reduci dal match di ieri sera contro il Wolverhampton, e sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Trauma contusivo al ginocchio destro per Andrea Belotti nell’occasione del rigore conquistato e ...