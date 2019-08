Serie A | gol e spettacolo al Franchi | il Napoli risponde alla Juve e batte la Fiorentina

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : gol annullato a Ronaldo per fuorigioco millimetrico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Baricentro altissimo della Juventus che è alla ricerca del raddoppio. 38′ Si trovano alla grande Ronaldo ed Higuain, quindi, l’argentino, difende la palla e serve Costa che tira e trova la deviazione per il quinto angolo. 37′ fuorigioco millimetrico ricostruito dal Var: ottima segnalazione degli assistenti di Maresca. 36′ annullato! GOL DI Ronaldo ...

Serie A - via anche le nuove regole : arbitri - falli di mano e giallo ai mister - cosa cambierà : Non stupitevi se vedrete sventolare un cartellino giallo sotto il naso di un allenatore che ha preso a male parole il quarto uomo, oppure se l' arbitro (Maresca, nella foto LaPresse, dirige Parma-Juve alle 18) fischierà e fermerà il gioco dopo essere stato toccato dal pallone. Sono solo due regole d

Serie A - le nuove regole : dalla rimessa ai falli di mano - dai rigori fino ai cartellini per gli allenatori : Torna la Serie A, cambiano le regole. E sì, perché con le novità introdotte dall’International Board anche nel nostro campionato dovremo abituarci a vedere cose come i cartellini gialli agli allenatori o la nuova rimessa dal fondo. Ma andiamo con ordine. Partiamo dall’introduzione delle ammonizioni per i tecnici. finora eravamo abituati a vedere soltanto richiami verbali o allontanamenti per gli allenatori indisciplinati. Con ...

Conferenza stampa Aia/ Regole arbitrali Serie A - Gravina : 'Stagione fondamentale' : Diretta Conferenza stampa Aia 2019: i vertici spiegano le nuove Regole arbitrali e presentano la stagione. Il saluto di Gravina

DIRETTA CONFERENZA STAMPA AIA/ Regole arbitrali Serie A : parlano i vertici! : DIRETTA CONFERENZA STAMPA Aia 2019 streaming video e tv. parlano i vertici per spiegare le nuove Regole arbitrali su ripresa del gioco e le sostituzioni.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA AIA/ Nuove regole arbitrali per la Serie A : parola a Nicchi : DIRETTA CONFERENZA STAMPA Aia 2019: streaming video. Attesa per le parole di Nicchi al via della stagione di Serie A: verrano spiegate le regole arbitrali.

Serie A - le nuove regole di gioco del 2019 : Nel prossimo fine settimana inizierà la Serie A, un campionato che dovrà fare i conti con alcune importanti novità dal punto di vista del regolamento, come stabilito per la nuova stagione dall'IFAB (International Football Association Board), l'unico organo competente per la modifica delle regole del calcio. Una scelta dettata dalla volontà di velocizzare il gioco, renderlo più spettacolare ed evitare polemiche ...

Video/ Pianese Pistoiese - 0-2 - : gol e highlights - Coppa Italia Serie C - : Video Pianese Pistoiese, 0-2,: highlights e gol della partita di Coppa Italia di Serie C Girone D: eliminate tutte e due le squadre passa il Pordenone.

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C/ Diretta gol live score : al via i primi incontri! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 18 agosto 2019. Ecco i primi verdetti!

Badminton - Mondiali 2019 : le favorite del singolare femminile. Akane Yamaguchi testa di Serie numero 1 : Si avvicinano i Mondiali di Badminton: da lunedì prossimo a Basilea, in Svizzera, uno dei cinque titoli in palio sarà quello del singolare femminile, che prevede un tabellone a 48, con le 16 teste di serie ammesse direttamente ai sedicesimi. La testa di serie numero 1 è anche la regina del ranking mondiale, la nipponica Akane Yamaguchi. A differenza di quanto visto nel torneo maschile però, il pronostico tra le donne è più aperto. Si profila ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : vince l'Arzignano! : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite messe in calendario oggi 14 agosto 2019, per la fase a gironi del torneo.

