Serie A, anticipo Fiorentina-Napoli 3-4

Ilc'è e passa a Firenze 4-3 in una gara ricca di gol ed emozioni. La squadra di Montella saluta i debutti di Boateng (in rete) e Ribéry. Vantaggio viola con Pulgar su rigore (mani Zielinski confermato dal Var, 9') Paricon Mertens al 38' con un destro a girare. E su rigore (fallo di Castrovilli sul belga,Var ok) sorpasso di Insigne (43'). Paricon testata di Milenkovic su corner (52'). Callejon rompe l'equilibrio con un diagonale (56').Boateng entra e pareggia (65'), ma Insigne chiude i conti (67').(Di sabato 24 agosto 2019)