Sergio Mattarella | ipotesi pazzesca E se martedì | Di Maio sale al Colle

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : i dubbi di Sergio Mattarella - 24 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: Mattarella: quattro giorni per trovare un accordo o elezioni anticipate per risolvere tutto, 24 agosto 2019,

Crisi - Sergio Mattarella : “Un governo con fiducia in Parlamento o si va al voto” : “Con le dimissioni presentate dal presidente Conte si è aperta la Crisi di governo con una dichiarata rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza parlamentare. La Crisi va risolta con decisioni chiare e in tempi brevi, come richiede un grande Paese come il nostro. Sono possibili solo governi che raccolgano la fiducia del Parlamento su un programma per il paese. In mancanza di ciò l’unica strada sono le ...

Sergio Mattarella : "La crisi va risolta in tempi brevi e con decisioni chiare. Martedì nuove consultazioni" : Ci saranno nuove consultazioni. Dopo i vari colloqui con i partiti il presidente Sergio Mattarella, visibilmente irritato premette che "con le dimissioni presentate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è aperta la crisi di governo", una crisi che "va risolta in tempi brevi". Anche "andare

Luigi Bisignani - la fedelissima di Sergio Mattarella : una donna premier. Il doppio asso del Colle : Caro direttore (in riferimento a Vittorio Feltri), che ne pensi della spiazzante idea di Mattarella di indicare per la prima volta nella storia della Repubblica una donna come premier? Con questo inedito sparigliare di carte, secondo i sussurri che salgono fortissimi dalle "secrete" stanze del Colle

Matteo Salvini da Sergio Mattarella : l'ultima chiamata a Luigi Di Maio. Appello per salvare l'Italia dal Pd : "l'Italia non può perdere tempo, non può avere un governo che litiga e i troppi no hanno portato a questo". Matteo Salvini dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa ribadisce che "qualcuno vuole cancellare la Lega e il decreto sicure

Sergio Mattarella - il retroscena dal Colle : "No". Gli parlano di ipotesi Monti e lui fa calare il gelo : "No". Sergio Mattarella non avrebbe fatto finire al suo (anonimo) interlocutore nemmeno la domanda. Secondo il retroscena di Marzio Breda sul Corriere della Sera, il presidente della Repubblica nel corso del primo giro di consultazioni mercoledì avrebbe sottolineato la propria contrarietà assoluta a

Sergio Mattarella irremovibile : "O i partiti si accordano per una soluzione o si torna subito al voto" : È il momento di Sergio Mattarella, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, è lui a decretare la sorte del Paese. Non prima però di aver sentito il suo predecessore Giorgio Napolitano, i presidenti di Senato e Camera e le delegazioni delle forze politiche. Un consulto delicato, anche perché tu

Sergio Mattarella - il piano per nominare Mario Draghi premier e compiacere Bruxelles : Sergio Mattarella ha detto sì pochissime parole in merito alla crisi di governo, ma le ha dette con grande chiarezza: "Niente governo tanto per fare. Serve una personalità capace di affrontare la complessità dei problemi italiani connessi a loro volta alla fragilità del sistema europeo". Tradotto? D

Sergio Mattarella - la rivelazione dell'amico Castagnetti : "Non c'è tempo per fare il governo Pd-M5s" : Secondo Matteo Salvini c'è solo il "10% di possibilità che si torni al voto subito". Probabile, molti la pensano così. Ma non è detto che Sergio Mattarella alla fine dia via libera al governo Pd-M5s. Ne è convinto Pierluigi Castagnetti, uomo di centrosinistra e grande amico del presidente della Repu

Sergio Mattarella - il calendario delle consultazioni. Conte si dimette - ma niente sfiducia in Parlamento : Consultazioni lampo. Giuseppe Conte ha rassegnato martedì sera le dimissioni al Quirinale e il presidente Sergio Mattarella ha già diramato il calendario delle consultazioni, segno che la crisi di governo era ormai già data per scontata sul Colle. Si comincia mercoledì 21 agosto con il presidente e

Vittorio Feltri e Sergio Mattarella - una tragica indiscrezione : "Sappiamo già cosa non farà". E "i cafoni"... : È un Vittorio Feltri quasi rassegnato quello che su Twitter commenta "la crisi più pazza del mondo" andata in scena nel pomeriggio al Senato. Giuseppe Conte annuncia le proprie dimissioni e attacca frontalmente Matteo Salvini, la Lega ritira la mozione di sfiducia contro il premier, il Movimento 5 S

Emma Bonino inchioda Giuseppe Conte : "Il suo discorso è una estrema richiesta d'aiuto a Sergio Mattarella" : "Le dissociazioni postume del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sono convincenti" e "l'appello a Sergio Mattarella sembra all'insegna di una estrema richiesta di aiuto: 'Abbiamo combinato questo pasticcio e non sappiamo come uscirne'". E' durissima Emma Bonino di +Europa in aula a palazzo

Sergio Mattarella - no a un governo del presidente : consultazioni rapide : Non sarà Sergio Mattarella a sbrogliare la matassa. Tutto dipenderà dal contenuto delle comunicazioni di Giuseppe Conte oggi 20 agosto in Senato ma una cosa è certa, non sarà il presidente della Repubblica la chiave di volta del rebus della crisi di agosto. Mattarella si aspetta invece delle parole