Segnalato primo caso di morte legata al fumo elettronico

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2019) Un paziente è morto dopo aver sviluppato una grave malattia respiratoria a causa delda sigaretta elettronica negli Stati Uniti, lo affermano i funzionari sanitari citati dalla Bbc mentre gli esperti indagano su una malattia polmonare misteriosa negli Stati Uniti che darebbeall'uso di sigarette elettroniche. Il direttore del CDC Robert Redfield ha dichiarato: "Siamo rattristati dalla notizia della primacorrelata allo scoppio di una grave malattia polmonare in coloro che usano dispositivi per sigarette elettroniche o" vaping ".Ha aggiunto: "Questa tragicain Illinois rafforza i sospetti di gravi rischi associati ai prodotti di sigarette elettroniche". La causa della malattia misteriosa non è stata identificata, ma tutti i casi registrati implicano in qualche forma il. Le persone colpite presentavano sintomi tra cui tosse, respiro corto e ...

