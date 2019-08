“Se non ci sono le condizioni | voto Molto laicamente” Il Pd Orlando sta per perdere al

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) Nel Pd il fuoco di fila grillino e il silenzio di Di Maio stanno facendo nascere più di una perplessità. “Io penso che la nostra sia una posizione seria. Verificare lee se non cilaicamente”, scrive su Twitter Andrea, vicesegretario del Pd.Che rispondendo, sempre su twitter aggiunge: “Cos’ha di nauseante l’ipotesi di un Conte bis con impronta di centrosinistra? Non c’è niente di nauseante. Cicose percorribili e altre no. L’unica cosa che non si può fare è cambiare ogni 6 ore le carte in tavola”.E poco prima: “L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così ècomplicato.....Un confronto serio, ordinato e senza furbizie ...

