Se ne va un grande del cinema Era stato a fianco di miti come Totò | Sordi | De Sica | Avati

Morto Carlo delle Piane a 83 anni. grande amico di Pupi Avati - l’attore esordì nel 1948 come Garoffi nel “Cuore” di De Sica e Coletti : È Morto a 83 anni Carlo delle Piane, attore di lungo corso, figura iconica del cinema italiano con una carriera durata 70 anni e iniziata nel 1948, a 12 anni, quando interpretò Garoffi nel film Cuore, dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti. Nato a Roma nel 1936, in carriera ha lavorato, fra gli altri, con Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polanski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassmann, ...

Fiorentina-Napoli - Gazzetta : “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” : Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti”. La Gazzetta dello Sport analizza il match di Firenze sottolineando due certezze in casa azzurra: Dries Mertens e Josè Maria Callejon. “Nuovi stimoli e vecchie certezze. O meglio dire consolidate certezze. Perché se a José Maria Callejon e ...

Macron parla dell'Italia : 'Merita dirigenti all'altezza del suo grande popolo' : In occasione dell'incontro che ogni anno il Presidente della Repubblica Francese concede all’Associazione della stampa presidenziale, Emmanuel Macron ha parlato della crisi politica italiana. Oltre ad esprimere la sua vicinanza a Sergio Mattarella e agli italiani, ha commentato l'attuale crisi, ricordando quanto sia pericoloso allearsi con l'estrema destra. Non sono mancati messaggi diretti a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini. Le parole di ...

Spettacolo e colori al Franchi - presentazione in grande stile per Ribery : la Fiorentina pazza del suo campione : Tantissimo i tifosi presenti sulle tribune per Franchi per accogliere Franck Ribery, entrato sul terreno di gioco sulle note di ‘The eye of the tiger’ Serata speciale per la Fiorentina e i suoi tifosi, il club viola infatti ha aperto le porte del Franchi per presentare Franck Ribery, ultimo colpo della società gigliata. Vero e proprio bagno di folla per il francese, quasi 10.000 persone sulle tribune dello stadio di Firenze che ...

Justin e Hailey Bieber : ecco la data del matrimonio in grande : La cerimonia si terrà in South Carolina The post Justin e Hailey Bieber: ecco la data del matrimonio in grande appeared first on News Mtv Italia.

Alessia Prete e Matteo Gentili : gli ex del grande Fratello confermano il ritorno di fiamma : Alessia Prete e Matteo Gentili non si nascondono più: i due giovani, conosciutisi ed innamoratisi durante il Grande Fratello 15, dopo un periodo di crisi sono tornati a fare coppia fissa. Le voci di un riavvicinamento si rincorrevano già da un po' di tempo, ma ci ha pensato la studentessa torinese a rendere ufficiale il ritorno di fiamma attraverso una dolce e sentita dedica fatta al compagno in occasione del suo compleanno....Continua a leggere

In Grey’s Anatomy 16 ci sarà un “grande episodio” tutto dedicato ad un personaggio storico della serie : Ormai è diventata una tradizione quella degli episodi "standalone" nel medical drama e anche Grey's Anatomy 16 avrà i suoi: dopo quelli dedicati a Meredith, Jo, Jackson ed April, Miranda ed Amelia nelle ultime stagioni, toccherà a Richard Webber avere - di nuovo - un episodio tutto o quasi dedicato al suo personaggio. Ad annunciarlo a TvLine è la showrunner del medical drama, Krista Vernoff, che dalla prossima stagione sarà anche alla guida ...

Governo : Bernardelli (grande Nord) - ‘Salvini ha affossato l’autonomia’ : Milano, 21 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini, nella sua attività di vicepremier e facendo cadere il Governo, “ha affossato l’autonomia, perché l’autonomia senza soldi non vale niente. Se mi dai le competenze ma non i soldi, aggravi la mia situazione. Il residuo fiscale deve rimanere nelle regioni”. Lo afferma Roberto Bernardelli, presidente di Grande Nord, il movimento federalista e indipendentista fondato da ...

Il viaggio “speciale” sul bus di Mario - ragazzo disabile amante dei motori - grazie al grande cuore dell’autista : Per il giovane romano quel viaggio sul bus è stato un vero e proprio "dono", come ha spiegato la mamma, ringraziando Atac e...

Divagazioni - sbuffi - maschi alfa. Il crollo del populismo è un grande spettacolo popolare : La Terza Repubblica crolla così, sepolta in un cumulo di Divagazioni e citazioni da tema della maturità: Habermas, Cicerone, Saviano, Federico II di Svevia o di Prussia, il Vangelo secondo Matteo (anche in quota Pasolini), Giovanni Paolo II, il Sacro Cuore di Maria, “Omnia Vincit Amor”, subito trado

Ariana grande : il video di mamma Joan mentre balla a un concerto della figlia è la cosa più tenera che vedrai oggi : Un legame fortissimo <3 The post Ariana Grande: il video di mamma Joan mentre balla a un concerto della figlia è la cosa più tenera che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

La prova del cuoco - Elisa Isoardi ha una grande sorpresa : arriva Zenit : La prova del cuoco, Elisa Isoardi annuncia una sorprendente novità: il suo cane Zenit protagonista del programma Elisa Isoardi è pronta a sorprendere tutti i telespettatori nella nuova edizione de La prova del cuoco. Nel corso della sua intervista per il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice annuncia l’arrivo di Zenit. Stiamo […] L'articolo La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha una grande sorpresa: arriva Zenit proviene ...

Ariana grande : guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” : Dai un'occhiata al behind the scene The post Ariana Grande: guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” appeared first on News Mtv Italia.

Microsoft : l'X019 sarà "il più grande show Inside Xbox dell'anno" : Aaron Greenberg ha rivelato i primi dettagli dell'X019 all'Inside Xbox durante la Gamescom 2019. Si tratta di un evento di tre giorni a Londra dal 14 al 16 novembre, definito "una celebrazione di Xbox" e "il più grande show Inside Xbox dell'anno".L'evento si svolgerà presso il Copper Box Arena; i biglietti costeranno £ 19 (con proventi devoluti in beneficenza) per coloro che vogliono partecipare dal vivo, ma sarete anche in grado di ...