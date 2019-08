Se l' Europa non conosce la sua storia finisce presto e male

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Open Arms - Matteo Salvini : "Non siamo il campo profughi d'Europa. Immigrati finti minori e malati in Spagna" : "La linea della fermezza è l'unico modo per evitare che l'Italia torni ad essere il campo profughi d'Europa, come dimostrato anche in queste ore con la nave Ong Open Arms dei finti malati e dei finti minori che si sta preparando per partire per la Spagna", attacca Matteo Salvini su Twitter. Leggi an

Khedira : 'Non si compra Ronaldo e de Ligt per uscire nei quarti o in semifinale in Europa' : La stagione calcistica in Italia sta per riaprire i battenti e Sami Khedira, nell’intervista rilasciata a "Kicker", ha parlato dei problemi fisici della scorsa stagione, di calciomercato, degli obiettivi personali e del club, ma anche di alcuni compagni. Il centrocampista ha raccontato che nella scorsa annata è entrato in una spirale negativa, infatti prima si è sottoposto all’intervento al cuore, poi ha avuto problemi al ginocchio. Tutti questi ...

Greta Thunberg viaggia per mare per non produrre emissioni - e 2 persone dovranno andare in aereo a New York per riportare la barca a vela in Europa : “Giorno 5. Posizione, 42 gradi 55 Nord, 022 gradi 12 a Ovest. Giornata di sole con buon vento“: è il tweet odierno di Greta Thunberg, attualmente sulla barca a vela “Malizia II“. La giovane attivista svedese si rifiuta di prendere l’aereo (a causa delle emissioni) ed ha accettato la proposta di attraversare l’Atlantico offerta da Pierre Casiraghi, che ha messo a disposizione la sua barca a vela da competizione ...

La Libia offre un porto all'Ocean Viking - ma l'Unhcr frena : "Non è un porto sicuro - sbarchino in Europa" : Continua lo stallo in mare dell’Ocean Viking, la nave di Sos Méditerranée che ha soccorso, in quattro diversi interventi, 350 persone a bordo. Il Viminale afferma che l’Ong avrebbe chiesto un porto sicuro alla Libia, e il Paese del Nordafrica avrebbe acconsentito. Il porto di indicato sarebbe quello di Tripoli. Alla Ocean Viking - si legge nella nota del Viminale - sono stati comunicati anche riferimenti e ...

Altro che taglio delle accise : in Italia il diesel più caro d'Europa (e anche la benzina non scherza) : Secondo una ricerca del Centro studi Impresalavoro, a pesare negativamente sul prezzo finale dei carburanti sono le tasse...

Elia Viviani è il nuovo Campione d’Europa : 'Non ho avuto paura di fare la gara dura’ : La nazionale azzurra di Davide Cassani esce come trionfatrice dai Campionati Europei di Alkmaar. La corsa che ha assegnato la maglia di Campione continentale è stata condotta dall’Italia, che ha scardinato la resistenza dell’Olanda di Dylan Groenewegen, attesissimo sulle strade di casa e considerato il favorito numero uno. Nonostante un percorso molto banale, interamente cittadino e senza nessuna difficoltà altimetrica, gli azzurri sono riusciti ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Italia pazzesca terza dopo la seconda giornata! Re e Crippa vincono - Jacobs e Zenoni secondi : A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena la seconda giornata della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il ribattezzato Campionato Europeo a squadre è entrato nel vivo e si sono disputate ben 22 gare delle 40 in programma. La Francia è al comando con 192,5 punti appena 1,5 lunghezze davanti alla Polonia (191) ma a strabiliare è il risultato dell’Italia che è addirittura terza! La nostra Nazionale doveva lottare per non retrocedere e ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Italia - salvezza non scontata. Non bisognerà sbagliare nulla per chiudere fra le prime 7 : L’Italia scenderà in campo a Bydgoszcz (Polonia) con un solo, unico grande obiettivo: conquistare la salvezza negli Europei a squadre di Atletica leggera, la cara vecchia Coppa Europa che ha cambiato il nome ma non la sostanza. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per strappare la permanenza nella massima serie ma il compito non sarà così semplice visto che quest’anno sono previste ben cinque retrocessioni: parteciperanno ...

Tuffi - Europei 2019 : Chiara Pellacani-Noemi Batki - l’oro non ha età! CAMPIONESSE D’Europa dalla piattaforma sincro 10 metri! : È storia. Un titolo bellissimo e mai vinto prima, in una specialità olimpica. Noemi Batki e Chiara Pellacani conquistano la medaglia d’oro dalla piattaforma dieci metri synchro donne, 74esimo podio per l’Italia agli Europei in assoluto. È il primo a Kiev 2019 dopo un inizio complicato ed è anche il primo titolo italiano nella specialità (tra uomini e donne), al termine di una gara con sei squadre presenti (un po’ un classico ...

Tav - Bonino (+Europa) contro Pd : “Stampella al governo non era necessaria” : Era intervenuta in Aula per rivolgersi alle opposizioni, a cominciare dal Pd, invitandole a non votare contro la mozione M5s e non offrire una stampella al governo. “Non offrite sponde agli uni o agli altri, lasciate che mostrino tutte le loro divisioni, lasciate che ne colgano tutte le conseguenze, non toglieteli dall’imbarazzo”, aveva avvertito Emma Bonino. Ma la senatrice di +Europa è rimasta inascoltata. “Paura ...

Sondaggi politici Kantar UE molto popolare in Europa - ma non in Italia : Sondaggi politici Kantar UE molto popolare in Europa, ma non in Italia L’inchiesta è stata richiesta dalla Commissione Europea, l’occasione è fare un bilancio dopo le elezioni europee, che a sorpresa hanno avuto a livello continentale una affluenza record. Ma si tratta anche di testare il polso all’europeismo dei popoli dei Paesi UE, come si fa con analoghi Sondaggi politici da più d 10 anni. Ebbene, gli europei ...

Sondaggi - il 46% dei cittadini Ue non si fida dell’Europa. I più scettici sono greci e francesi : Il 46% dei cittadini europei continua a non fidarsi dell’Europa. I più scettici nelle istituzioni comunitarie sono i greci (66%), seguiti da francesi e britannici (56%), e da italiani e cechi (55%). Il 44% dei cittadini Ue, invece, ha fiducia nell’Unione. Dai dati dell’ultimo Sondaggio di Eurobarometro, emerge che i greci sono anche i più pessimisti sul futuro dell’Ue (51% contro 45% di ottimisti), i britannici ci si avvicinano ...

In Europa non contiamo più nulla : Strano. Nell’ennesima intervista da campagna elettorale permanente Di Maio non ha annunciato che il Governo regalerà un panino al salame per tutti. Ha lanciato un assist a Salvini che oggi proporrà un panino e una bibita per tutti. Intanto la produzione industriale cala, il Pil è a zero, la cassa integrazione straordinaria è raddoppiata.In Europa e nel mondo non contiamo più nulla: dovevano cambiare tutto ...