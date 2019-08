Se Di Maio sceglie Salvini il Sud rischia

Alitalia : Ferrovie dello Stato sceglie Atlantia (dei Benetton) come 4° partner. Di Maio : "Nessun pregiudizio" : Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia come quarto partner per la cordata impegnata nell'operazione Alitalia. La società della famiglia Benetton si unisce come quarto partner oltre a Delta Air Lines e Ministero dell'Economia e delle Finanze. In un comunicato FS ha spiegato:"FS Italiane inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi ...

ALITALIA - FS SCEGLIE ATLANTIA/ Partner con Delta-Mef - Di Maio "no sconti Autostrade" : ALITALIA, Fs SCEGLIE ATLANTIA come Partner da affiancare a Mef e Delta Air Lines. Toto, Lotito e Avianca bocciate: Di Maio 'no sconti su Autostrade'

Alitalia - Fs sceglie Atlantia come partner per salvarla. Di Maio : “Grande risultato - ma non indietreggiamo su concessioni” : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, come partner da affiancare a Delta Airlines e al Tesoro per il salvataggio di Alitalia. Esulta il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che due settimane fa aveva definito “decotta” la società che controlla Autostrade: “Un grande risultato. ...

Alitalia : FS sceglie Atlantia (dei Benetton) come 4° partner. Di Maio : "Nessun pregiudizio" : Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia come quarto partner per la cordata impegnata nell'operazione Alitalia. La società della famiglia Benetton si unisce come quarto partner oltre a Delta Air Lines e Ministero dell'Economia e delle Finanze. In un comunicato FS ha spiegato:"FS Italiane inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi ...

Alitalia - quattro offerte d'acquisto | Di Maio : "Scegliere subito" : Hanno espresso una proposta d'acquisto anche Atlantia, Claudio Lotito e il patron di Avianca, compagnia aerea colombiana